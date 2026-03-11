Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM
Sau 30 năm quy hoạch treo, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đánh dấu bước ngoặt khi TP.HCM chấp thuận liên danh Sun Group làm nhà đầu tư. Với vốn gần 100.000 tỷ đồng, siêu dự án 420 ha này kỳ vọng tháo gỡ các nút thắt hạ tầng, giải tỏa, đền bù và tạo nguồn cung hơn 25.500 căn hộ, kiến tạo không gian đô thị hiện đại cho thành phố.
- 06-03-2026Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam
- 17-02-20263 “ông lớn” chia thị phần bất động sản TP.HCM năm Bính Ngọ: Vinhomes làm siêu dự án ngoại ô, Masterise tiếp tục giữ trung tâm, Sun Group đánh thức vùng ven sông
