Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM

11-03-2026 - 07:37 AM | Bất động sản

Sau 30 năm quy hoạch treo, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đánh dấu bước ngoặt khi TP.HCM chấp thuận liên danh Sun Group làm nhà đầu tư. Với vốn gần 100.000 tỷ đồng, siêu dự án 420 ha này kỳ vọng tháo gỡ các nút thắt hạ tầng, giải tỏa, đền bù và tạo nguồn cung hơn 25.500 căn hộ, kiến tạo không gian đô thị hiện đại cho thành phố.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 420 ha với 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Từ trên cao, bán đảo hiện lên như một mảng xanh lớn liền kề lõi trung tâm TP.HCM. Dù sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, sự phát triển ở đây gần như đã “đóng băng” hơn 30 năm do tình trạng quy hoạch treo.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nút thắt lịch sử của khu vực vừa có chuyển biến lớn khi TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Liên danh nhà đầu tư chiến lược do Tập đoàn Sun Group dẫn đầu, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 98.710 tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh bán đảo Thanh Đa trong tương lai.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 3.

Theo định hướng, dự án sẽ cung cấp khoảng 25.500 căn nhà ở các loại, bao gồm chung cư, biệt thự, nhà liền kề, nhà ở xã hội và khu tái định cư, đáp ứng quy mô dân số khoảng 54.000 người. Thời gian thực hiện dự án là 10 năm, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 4.

Mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng sẽ giúp giải quyết khâu trọng yếu nhất của dự án là đền bù, giải phóng mặt bằng cho gần 16.000 cư dân bị ảnh hưởng. Dòng vốn này cũng đảm bảo cho tiến độ xử lý nền đất yếu, xây dựng hệ thống kè sông và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 5.

Phía sau các thông số vĩ mô là thực tế đời sống của những người dân đã ngóng chờ trong nhiều thập kỷ. Do nằm trong quy hoạch, phần lớn nhà cửa xuống cấp không thể xây mới; việc sửa chữa phải xin giấy phép và cam kết giữ nguyên hiện trạng khiến chỗ ở của người dân càng ngày càng xuống cấp.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 6.

Gia đình ông Huỳnh Văn Vô (sinh năm 1957) là một trong những hộ dân gắn bó với Thanh Đa nhiều đời. Đất đai rộng rãi nhưng nằm trong ranh quy hoạch khiến việc canh tác nông nghiệp hay chuyển đổi mục đích sử dụng gặp nhiều rào cản pháp lý.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 7.

Để tạo nguồn thu nhập, hiện ông Vô sử dụng khoảng 14.000 m2 mặt nước để cho thuê làm hồ câu giải trí. Mức thu từ khu vực này dao động từ 9 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình trang trải cuộc sống cơ bản nhưng chưa xác định được định hướng kinh tế dài hạn.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 8.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 9.

Sự chênh lệch về tốc độ phát triển là hệ quả trực quan nhất của quy hoạch treo. Trong khi các trục đường vòng ngoài và khu vực lân cận đã hình thành các cụm đô thị cao tầng, không gian bên trong bán đảo vẫn đan xen giữa đường hẹp, nhà cũ và các bãi đất trống chưa khai thác.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 10.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 11.

Hiện tại, điểm nghẽn giao thông lớn nhất của Thanh Đa là chỉ có một lối vào qua cầu Kinh. Để khu đô thị vận hành đúng quy mô, hệ thống hạ tầng cần được mở rộng với các dự án cầu kết nối đã được quy hoạch như cầu Kinh 2, cầu Bình Quới 1, 2 và 3.

Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM - Ảnh 12.

Về phía Sun Group, thời gian qua tập đoàn đang mở rộng thị phần sang phân khúc bất động sản đô thị. Một số dự án lớn có thể kể đến đại đô thị Sun Urban City quy mô 1.690 ha tại Hà Nam cũ và khu đô thị cao cấp 15.000 tỷ đồng tại khu vực Mê Linh (Hà Nội). Tại Đồng Nai sát vách TP.HCM, tập đoàn cũng sẽ triển khai dự án khu đô thị Hiệp Hoà (Cù Lao Phố) với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.

 Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Ni Na

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Bí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

07:33 , 11/03/2026
Tuyến metro 102.000 tỷ đồng, dài hơn 54 km kết nối đại đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có diễn biến mới

Tuyến metro 102.000 tỷ đồng, dài hơn 54 km kết nối đại đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có diễn biến mới

07:30 , 11/03/2026
Chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội vừa có động thái mới tại tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội vừa có động thái mới tại tỉnh Hưng Yên

07:30 , 11/03/2026
Metro Bến Thành-Cần Giờ: Yêu cầu nghiên cứu phương án ngầm qua Nhà Rồng - Khánh Hội

Metro Bến Thành-Cần Giờ: Yêu cầu nghiên cứu phương án ngầm qua Nhà Rồng - Khánh Hội

20:25 , 10/03/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên