Toàn cảnh bán đảo bị quy hoạch treo 30 năm, sắp lột xác với siêu dự án gần 100.000 tỷ ở TP.HCM

Phía sau các thông số vĩ mô là thực tế đời sống của những người dân đã ngóng chờ trong nhiều thập kỷ. Do nằm trong quy hoạch, phần lớn nhà cửa xuống cấp không thể xây mới; việc sửa chữa phải xin giấy phép và cam kết giữ nguyên hiện trạng khiến chỗ ở của người dân càng ngày càng xuống cấp.