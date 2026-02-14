Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vùng đất tiềm năng
Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm

14-02-2026 - 08:37 AM | Bất động sản

Với tổng vốn 30.000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ biến không gian Hồ Tây thành trung tâm văn hóa - du lịch quốc tế. Điểm nhấn là việc mở rộng đường, xây dựng bến thuyền, quảng trường nổi và bãi xe ngầm hiện đại, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn hơn 500 ha mặt nước.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 1.

Hồ Tây là hồ rộng nhất nội thành Thủ đô với diện tích mặt nước lên đến hơn 500 ha. Tuy vậy không gian ven hồ vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như: Ô nhiễm môi trường, quản lý khai thác thiếu bền vững cùng với các vấn đề về quy hoạch, giao thông…

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 2.

Để giải quyết các vấn đề này và giúp khai thác giá trị đặc biệt của hồ Tây, vừa qua Hà Nội thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 3.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công - tư PPP (xây dựng - chuyển giao). Dự án có quy mô khoảng 576 ha, trong đó gần 521 ha diện tích mặt nước hồ Tây được giữ nguyên.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 4.

Không gian đường ven hồ sẽ được mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân, nhưng trên nguyên tắc không san lấp mặt nước.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 5.

Dựa trên đặc trưng cảnh quan, lịch sử và mật độ đô thị mà mỗi đoạn sẽ có một chức năng khác nhau. Ví dụ như khu vực Trích Sài – Thụy Khuê – Nguyễn Đình Thi, nơi gắn với làng nghề cổ và các di tích lâu đời, không gian được định hướng trở thành công viên văn hóa mở.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 6.

Tại đây, không gian ưu tiên cho người đi bộ, trưng bày nghệ thuật và tái hiện lịch sử Thăng Long. Việc này cũng giải quyết tình trạng lòng đường nhỏ hẹp, ùn tắc thường xuyên hiện nay.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 7.

Đường Thanh Niên giữ nguyên kích thước, chỉ cải tạo bề mặt và bổ sung cây xanh, tạo thêm các sân đa năng phục vụ cộng đồng.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 8.

Khu vực Quảng An - Từ Hoa - Yên Hoa, nơi tập trung nhiều chùa, phủ, đền cổ. Tại đây, việc cải tạo ven hồ được thực hiện theo tinh thần tiết chế, giữ không gian yên tĩnh, tôn nghiêm.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 9.

Đường dạo ven nước kết hợp cây xanh bản địa, ghế nghỉ, điểm nhìn cảnh quan tạo nên không gian trải nghiệm chậm, phù hợp với hoạt động tâm linh, thiền tĩnh và du lịch văn hóa chiều sâu.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 10.

Một trong những điểm nhấn cảnh quan quan trọng là định hướng hình thành “Con đường hoa Hồ Tây” dọc các trục Nhật Chiêu - Quảng Bá - Xuân La.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 11.

Tuyến đường được thiết kế hoa theo mùa, tạo cảnh quan thay đổi quanh năm. Hạng mục này được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch biểu tượng, thu hút du khách check-in như tại các đô thị lớn trên thế giới.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 12.

Ngoài ra dự án bước đầu xác định hai bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân và vườn hoa Lý Tự Trọng. Một số ô đất cây xanh đô thị quanh hồ cũng được nghiên cứu khả năng bố trí bãi đỗ xe ngầm.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 13.

Dự án cũng xây dựng hệ thống 6 bến thuyền với 3 bến chính tại khu vực nhà hát Ngọc Trai; Bến thuyền tại khu vực đôi rồng gốm; Bến thuyền tại khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi. Trong ảnh là công trường xây dựng nhà hát Ngọc Trai.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 14.

Dự án cũng sẽ bố trí 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây và 2 vị trí quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và bến Kim Ngưu. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ xây dựng 2 cầu cảnh quan gồm cầu Nhật Chiêu và cầu Sâm Cầm. Trong ảnh là đài ngắm cảnh đang xuống cấp tại khu hồ Thuỷ Sứ.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 15.

Dự án cũng tập trung xử lý ô nhiễm nước Hồ Tây. Nguồn xả thải được kiểm soát từ đầu vào thông qua hệ thống thu gom, lắng lọc và xử lý trước khi chảy vào hồ. Bên trong hồ, giải pháp nạo vét bùn đáy tích tụ lâu năm được triển khai song song với hệ thống ống ngầm tăng khả năng lưu thông nước.

Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm- Ảnh 16.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ hoàn thiện hạ tầng mà còn biến Hồ Tây thành trung tâm kinh tế - văn hóa mới, động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đêm của Thủ đô.

Toàn cảnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rộng ngang ngửa trung tâm Hà Nội, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới 

Bài và ảnh: Văn Đoan

