"Bắt tay” Sunset Hospitality Group, Taseco Land chuẩn bị ra mắt tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng METT Da Nang

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai hợp tác giữa hai bên mà còn đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu METT – một trong những thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc SHG hiện diện tại thị trường châu Á.

Taseco Land và SHG trước đó đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện trong việc phát triển và vận hành các dự án nghỉ dưỡng, với mục tiêu mang đến những trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và ẩm thực đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, hai bên đã cùng hiện thực hóa bước đầu của chiến lược này bằng một dự án cụ thể tại thành phố biển Đà Nẵng – trung tâm du lịch năng động hàng đầu khu vực.

Sunset Hospitality Group được biết đến là tập đoàn quản lý khách sạn và phong cách sống đa quốc gia, thành lập năm 2011, hiện đang phát triển và vận hành hơn 90 nhà hàng và khách sạn, với hơn 40 thương hiệu tại 26 quốc gia. Danh mục của Sunset trải rộng từ khách sạn và khu nghỉ dưỡng đến nhà hàng, beach club và các mô hình lifestyle cao cấp.

Tại buổi lễ, đại diện Taseco Land cho biết: "Chúng tôi không chỉ tìm kiếm một đơn vị vận hành, mà là một đối tác có tầm nhìn đồng hành dài hạn trong việc kiến tạo những điểm đến biểu tượng mới. Việc chính thức ký kết hợp đồng cho dự án METT Da Nang thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tạo nên chuẩn mực nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam."

Về phía Sunset Hospitality Group, ông Antonio Gonzalez, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn chọn lọc kỹ lưỡng trong quá trình mở rộng và tin rằng Đà Nẵng là điểm đến chiến lược, không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên mà còn bởi đường bờ biển có thể sánh ngang với những thành phố biển hàng đầu thế giới. Hợp tác với Taseco Land – đối tác am hiểu thị trường nội địa sẽ giúp chúng tôi đưa thương hiệu METT Hotels & Resorts đến với Việt Nam, thiết lập một chuẩn mực mới về nghỉ dưỡng phong cách sống cao cấp".

Phối cảnh dự án.

Tọa lạc tại một trong những vị trí mặt biển đẹp nhất Đà Nẵng, dự án METT Da Nang được quy hoạch trên quỹ đất khoảng 9ha. Dự án phát triển hơn 100 căn biệt thự cao cấp, mỗi căn đều được trang bị hồ bơi riêng, vừa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, vừa kiến tạo không gian nghỉ dưỡng tinh tế, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thượng lưu và thế hệ du khách hiện đại.

Dự án sở hữu Clubhouse 2 tầng quy mô 7.500m², tích hợp đầy đủ không gian lễ tân, nhà hàng, spa, gym và khu vận hành. Nổi bật với nhà hàng ISOLA (all-day dining, phòng VIP, phòng tiệc), nhà hàng Hanu cùng không gian Omakase cao cấp; khu spa và chăm sóc sức khỏe được trang bị phòng trị liệu chuyên sâu và phòng gym hiện đại.

Bên cạnh đó, Beach Club 1.600m² gồm lounge ven biển, nhà hàng trong – ngoài trời, cabana riêng tư và hồ bơi ngoài trời, được định vị là điểm hẹn sự kiện, tiệc biển và các hoạt động lifestyle sôi động.

Sự kiện ký kết HMA cho dự án METT Da Nang lần này được xem là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược quốc tế hóa của Taseco Land, đồng thời là minh chứng cho xu hướng bắt tay giữa doanh nghiệp Việt và tập đoàn quốc tế để tạo ra sản phẩm đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, sự hợp tác giữa Taseco Land và SHG được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc nghỉ dưỡng đẳng cấp và hấp dẫn nhất Đà Nẵng.