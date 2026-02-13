Khởi tố trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty Việt Trung

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đỗ Việt Linh, trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung (Ninh Bình) đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn ra môi trường.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội danh “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung. Ảnh: V.Q.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Linh là Trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung có địa chỉ ở thôn 1, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Với vai trò quản lý, Linh đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn thông thường gồm bột, bã bê tông thải loại ra mương nước tiếp giáp trạm trộn bê tông và bãi đất trống trong khuôn viên trạm mà không lót bạt, phủ bạt và thực hiện biện pháp che chắn tránh phát tán chất thải ra môi trường.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tổng khối lượng chất thải Linh chỉ đạo đổ trái phép ra môi trường trên 113 tấn. Tại cơ quan công an, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo MĐ-VQ

Tiền Phong

