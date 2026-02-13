Cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ chiều 26 Tết
Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), nhiều người dân bắt đầu rời TPHCM về quê sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trái với cảnh ùn ứ như những năm trước, các tuyến cửa ngõ phía Đông và nhiều trục giao thông chính khá thông thoáng, trong khi bến xe Miền Tây ghi nhận lượng khách tăng vọt.
Ghi nhận của phóng viên chiều 13/2 cho thấy, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM như nút giao An Phú, trục đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Lưu lượng xe có tăng so với ngày thường nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.
Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng hành khách tăng đột biến. Từ rạng sáng đến chiều 13/2, dòng người mang theo hành lý, quà Tết liên tục đổ về bến để đón xe về các tỉnh miền Tây.
Tiền Phong