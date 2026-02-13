Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ chiều 26 Tết

13-02-2026 - 21:38 PM | Bất động sản

Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), nhiều người dân bắt đầu rời TPHCM về quê sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trái với cảnh ùn ứ như những năm trước, các tuyến cửa ngõ phía Đông và nhiều trục giao thông chính khá thông thoáng, trong khi bến xe Miền Tây ghi nhận lượng khách tăng vọt.

Ghi nhận của phóng viên chiều 13/2 cho thấy, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM như nút giao An Phú, trục đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Lưu lượng xe có tăng so với ngày thường nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.

Khu vực đường Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú - cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ vào chiều 26 tháng Chạp. Ảnh: CTV

Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành và đường Song Hành đều rất thông thoáng. Ảnh: CTV

Nhờ hầm chui mới vừa thông xe, tình trạng giao thông qua nút giao thông An Phú được cải thiện đáng kể. Ảnh: CTV

Đến gần cuối giờ chiều, lưu lượng phương tiện đổ về nút giao tiếp tục tăng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tương tự, khu vực bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh), quốc lộ 13 và cầu Bình Triệu 1 cũng không xảy ra cảnh ùn tắc.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng hành khách tăng đột biến. Từ rạng sáng đến chiều 13/2, dòng người mang theo hành lý, quà Tết liên tục đổ về bến để đón xe về các tỉnh miền Tây.

Bến xe Miền Tây (phường An Lạc) đông đúc từ sáng đến chiều ngày 26 tháng Chạp.

Càng về chiều, lượng khách đến bến xe Miền Tây càng đông.

Theo dự báo, ngày 26 tháng Chạp (13/2) có khoảng 68.500 lượt hành khách và 2.252 chuyến xe qua bến, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 144% so với ngày thường.

Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, lượng phương tiện tăng cao, nhiều ôtô cá nhân và xe khách nối đuôi nhau rời thành phố. Tuy nhiên, giao thông nhìn chung vẫn ổn định.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

Từ Khóa:
TP.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM

Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM Nổi bật

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân Nổi bật

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

21:30 , 13/02/2026
Cuối năm, đừng vội bỏ thứ này khỏi nhà: Nhiều người dọn cho gọn rồi tiền bạc bắt đầu trục trặc

Cuối năm, đừng vội bỏ thứ này khỏi nhà: Nhiều người dọn cho gọn rồi tiền bạc bắt đầu trục trặc

18:23 , 13/02/2026
Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ dân giải tỏa dịp Tết Nguyên đán 2026

Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ dân giải tỏa dịp Tết Nguyên đán 2026

17:59 , 13/02/2026
3 loại cây nên tránh trồng trước nhà năm Bính Ngọ

3 loại cây nên tránh trồng trước nhà năm Bính Ngọ

17:54 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên