Cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ chiều 26 Tết

Ghi nhận của phóng viên chiều 13/2 cho thấy, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM như nút giao An Phú, trục đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Lưu lượng xe có tăng so với ngày thường nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.

Khu vực đường Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú - cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ vào chiều 26 tháng Chạp. Ảnh: CTV

Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành và đường Song Hành đều rất thông thoáng. Ảnh: CTV

Nhờ hầm chui mới vừa thông xe, tình trạng giao thông qua nút giao thông An Phú được cải thiện đáng kể. Ảnh: CTV

Đến gần cuối giờ chiều, lưu lượng phương tiện đổ về nút giao tiếp tục tăng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tương tự, khu vực bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh), quốc lộ 13 và cầu Bình Triệu 1 cũng không xảy ra cảnh ùn tắc.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng hành khách tăng đột biến. Từ rạng sáng đến chiều 13/2, dòng người mang theo hành lý, quà Tết liên tục đổ về bến để đón xe về các tỉnh miền Tây.

Bến xe Miền Tây (phường An Lạc) đông đúc từ sáng đến chiều ngày 26 tháng Chạp.

Càng về chiều, lượng khách đến bến xe Miền Tây càng đông.

Theo dự báo, ngày 26 tháng Chạp (13/2) có khoảng 68.500 lượt hành khách và 2.252 chuyến xe qua bến, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 144% so với ngày thường.