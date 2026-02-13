Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại cây nên tránh trồng trước nhà năm Bính Ngọ

13-02-2026 - 17:54 PM | Bất động sản

Năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ, cần không gian sáng sủa và thông thoáng để đón sinh khí. Do đó, nên tránh trồng các loại cây cản khí, ảnh hưởng tới tài lộc.

Dưới đây là những loại cây nếu trồng trước nhà vừa bị xem là "cản khí", vừa tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chuột, muỗi và côn trùng.

Cây chuối

Chuối là cây không xa lạ với người Việt. Cây chuối thường được trồng sau nhà hơn là phía trước. Thân mềm, bẹ lớn, lá rủ xuống tạo cảm giác che chắn, thu mình. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính là nơi đón khí, cần sáng và quang đãng. Với năm Bính Ngọ – năm hành Hỏa vượng – khoảng không phía trước càng nên rộng mở để tăng dương khí. Một bụi chuối rậm rạp, án ngữ lối vào vì thế bị cho là không thuận.

Ở góc độ thực tế, chuối sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh mạnh, nếu không kiểm soát sẽ mọc thành bụi dày. Bẹ lá ôm sát thân, gốc cây thường đọng nước mưa, trở thành môi trường lý tưởng cho bọ gậy và muỗi phát triển. Bụi chuối ẩm thấp cũng có thể là nơi trú ngụ của chuột, thậm chí rắn ở vùng nông thôn. Lá chuối lớn, dễ rách khi mưa gió, rụng xuống gây ẩm ướt và mất vệ sinh ngay trước hiên nhà.

3 loại cây nên tránh trồng trước nhà năm Bính Ngọ- Ảnh 1.

Cây chuối.

Tre, trúc

Tre, trúc vốn tượng trưng cho sự bền bỉ, ngay thẳng. Tuy nhiên, nếu trồng thành bụi lớn sát cửa chính lại là câu chuyện khác. Phong thủy cho rằng khi cây quá rậm, che kín mặt tiền, luồng khí lưu thông sẽ bị cản trở. Nhà thiếu ánh sáng, dương khí suy giảm – điều không phù hợp với tinh thần mạnh mẽ của năm Bính Ngọ.

Về mặt môi trường, bụi tre rậm là nơi lý tưởng để chuột làm tổ. Lá tre rụng nhiều, tích tụ ở gốc nếu không quét dọn thường xuyên sẽ giữ ẩm, tạo điều kiện cho muỗi và côn trùng sinh sôi. Một số gia đình còn gặp tình trạng côn trùng bay từ bụi tre vào nhà khi trời tối vì khoảng cách quá gần cửa chính.

Nếu yêu thích tre trúc, gia chủ nên trồng cách xa lối đi chính, đồng thời cắt tỉa định kỳ để giữ độ thoáng và hạn chế ẩm thấp.

Cây si

Cây si hoặc cây đa thường gắn với hình ảnh đình làng, miếu mạo. Theo quan niệm dân gian, đây là những cây có tính "âm", tán rộng, rễ phụ buông xuống tạo cảm giác trầm mặc. Khi đặt ngay trước cửa nhà ở, nhất là nhà phố diện tích nhỏ, cây dễ che kín ánh sáng và làm không gian trở nên nặng nề.

Trong năm Bính Ngọ, việc tăng cường ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng được xem là yếu tố quan trọng để duy trì sinh khí. Một cây tán lớn án ngữ trước cửa có thể khiến mặt tiền tối, bí bách.

Xét về thực tế, tán rộng và rễ phụ của si, đa tạo môi trường cho chim, dơi, côn trùng trú ngụ. Lá rụng nhiều gây ẩm, dễ thu hút gián, kiến. Rễ phát triển mạnh còn có nguy cơ làm nứt nền sân, ảnh hưởng kết cấu công trình nếu trồng quá gần nhà.

Phong thủy suy cho cùng không tách rời yếu tố khoa học. Một khoảng sân trước sáng sủa, khô ráo, thông gió tốt sẽ hạn chế muỗi, chuột và côn trùng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho chính gia chủ.

Trong năm Bính Ngọ, thay vì những cây rậm rạp, giữ ẩm, gia đình nên ưu tiên cây thân thẳng, tán vừa phải, dễ chăm sóc và không che khuất cửa chính. Giữ khu vực trước nhà sạch sẽ, không đọng nước mới là cách "giữ lộc" bền vững và thiết thực nhất.

Theo Minh Khang

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM

Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM Nổi bật

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân Nổi bật

Bên trong trụ sở chính của BIG4 kiểm toán lớn nhất thế giới: Rộng 25.000m2, nhân viên thích ngồi đâu thì ngồi

Bên trong trụ sở chính của BIG4 kiểm toán lớn nhất thế giới: Rộng 25.000m2, nhân viên thích ngồi đâu thì ngồi

17:38 , 13/02/2026
Cho xe lưu thông trên cầu đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang từ 13-2

Cho xe lưu thông trên cầu đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang từ 13-2

16:49 , 13/02/2026
Sân bay quốc tế lớn nhất miền Tây ra sao vào dịp Tết?

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Tây ra sao vào dịp Tết?

16:19 , 13/02/2026
'Cháy' phòng khách sạn Phú Quốc, tăng 50% chuyến bay Tết

'Cháy' phòng khách sạn Phú Quốc, tăng 50% chuyến bay Tết

16:07 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên