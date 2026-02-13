Cho xe lưu thông trên cầu đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang từ 13-2
Sáng 13-2, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ hôm nay, bắt đầu thông xe tạm phần đường giao thông trên cầu công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang.
Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, hệ thống chỉ dẫn để bảo đảm an toàn.
Ghi nhận của phóng viên, buổi sáng, người dân đã bắt đầu lưu thông trên tuyến giao thông kết hợp hệ thống ngăn mặn. Đường gom phía dưới cầu đã hoàn thiện; phần đường dẫn hai bên cơ bản xong, tạo thuận lợi cho việc đi lại.
Hay tin cầu đập ngăn mặn thông xe, bà Nguyễn Thị Bé (trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang) cùng cháu trai đến chụp ảnh, gọi điện chia sẻ niềm vui với người thân. Việc cầu đập ngăn mặn cho xe lưu thông giúp người dân không còn phải đi qua cầu đường sắt chật hẹp, điều mà hàng ngàn hộ dân sống hai bên bờ sông Cái Nha Trang mong mỏi đã lâu.
Như Báo SGGP đã đưa tin, công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được khởi công ngày 25-9-2020, xây dựng cách cầu đường sắt khoảng 75 m về phía hạ lưu, thuộc phường Tây Nha Trang. Đập được thiết kế dạng trụ đỡ gồm 5 khoang (mỗi khoang rộng 30 m), có âu thuyền và kết hợp cầu giao thông phía trên. Cầu dài 400 m, rộng 26 m, bố trí hai chiều xe chạy và lề đi bộ hai bên.
Dự án có tổng mức đầu tư 760 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn mặn, bảo đảm thoát lũ, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất; đồng thời cải thiện giao thông, môi trường đô thị, tạo động lực phát triển du lịch dọc sông Cái.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt lũ lớn kéo dài từ ngày 16 đến 22-11-2025 nên tiến độ bị chậm. Ban Quản lý dự án đã đề nghị điều chỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt thời điểm hoàn thành đến ngày 30-4-2026. Chủ đầu tư cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3-2026.
Sài Gòn Giải Phóng