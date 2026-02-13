Cho xe lưu thông trên cầu đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang từ 13-2





Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, hệ thống chỉ dẫn để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận của phóng viên, buổi sáng, người dân đã bắt đầu lưu thông trên tuyến giao thông kết hợp hệ thống ngăn mặn. Đường gom phía dưới cầu đã hoàn thiện; phần đường dẫn hai bên cơ bản xong, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Hay tin cầu đập ngăn mặn thông xe, bà Nguyễn Thị Bé (trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang) cùng cháu trai đến chụp ảnh, gọi điện chia sẻ niềm vui với người thân. Việc cầu đập ngăn mặn cho xe lưu thông giúp người dân không còn phải đi qua cầu đường sắt chật hẹp, điều mà hàng ngàn hộ dân sống hai bên bờ sông Cái Nha Trang mong mỏi đã lâu.