Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cho xe lưu thông trên cầu đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang từ 13-2

13-02-2026 - 16:49 PM | Bất động sản

Sáng 13-2, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ hôm nay, bắt đầu thông xe tạm phần đường giao thông trên cầu công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang.


Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, hệ thống chỉ dẫn để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận của phóng viên, buổi sáng, người dân đã bắt đầu lưu thông trên tuyến giao thông kết hợp hệ thống ngăn mặn. Đường gom phía dưới cầu đã hoàn thiện; phần đường dẫn hai bên cơ bản xong, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Hay tin cầu đập ngăn mặn thông xe, bà Nguyễn Thị Bé (trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang) cùng cháu trai đến chụp ảnh, gọi điện chia sẻ niềm vui với người thân. Việc cầu đập ngăn mặn cho xe lưu thông giúp người dân không còn phải đi qua cầu đường sắt chật hẹp, điều mà hàng ngàn hộ dân sống hai bên bờ sông Cái Nha Trang mong mỏi đã lâu.

Như Báo SGGP đã đưa tin, công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được khởi công ngày 25-9-2020, xây dựng cách cầu đường sắt khoảng 75 m về phía hạ lưu, thuộc phường Tây Nha Trang. Đập được thiết kế dạng trụ đỡ gồm 5 khoang (mỗi khoang rộng 30 m), có âu thuyền và kết hợp cầu giao thông phía trên. Cầu dài 400 m, rộng 26 m, bố trí hai chiều xe chạy và lề đi bộ hai bên.

Dự án có tổng mức đầu tư 760 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn mặn, bảo đảm thoát lũ, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất; đồng thời cải thiện giao thông, môi trường đô thị, tạo động lực phát triển du lịch dọc sông Cái.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt lũ lớn kéo dài từ ngày 16 đến 22-11-2025 nên tiến độ bị chậm. Ban Quản lý dự án đã đề nghị điều chỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt thời điểm hoàn thành đến ngày 30-4-2026. Chủ đầu tư cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3-2026.

Theo Hiếu Giang

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM

Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM Nổi bật

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội, ngang kế hoạch của Hoàng Quân Nổi bật

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Tây ra sao vào dịp Tết?

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Tây ra sao vào dịp Tết?

16:19 , 13/02/2026
'Cháy' phòng khách sạn Phú Quốc, tăng 50% chuyến bay Tết

'Cháy' phòng khách sạn Phú Quốc, tăng 50% chuyến bay Tết

16:07 , 13/02/2026
Vụ trụ cầu Sông Lô gỉ sét: Đơn vị thi công ban đầu trực tiếp sửa chữa

Vụ trụ cầu Sông Lô gỉ sét: Đơn vị thi công ban đầu trực tiếp sửa chữa

15:59 , 13/02/2026
Năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào hợp xông đất? Danh sách chi tiết cho 12 con giáp

Năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào hợp xông đất? Danh sách chi tiết cho 12 con giáp

15:50 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên