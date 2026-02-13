'Cháy' phòng khách sạn Phú Quốc, tăng 50% chuyến bay Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, nhiều cơ sở lưu trú tại Phú Quốc rơi vào tình trạng “cháy phòng”, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết và kéo dài đến hết tháng 3/2026.

Lượng khách đến đảo ngọc tăng mạnh, trong đó chủ yếu là khách quốc tế đến từ Nga, Đông Âu, Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Hàn Quốc… Nhu cầu lưu trú gia tăng khiến nhiều khách sạn, resort đạt công suất tối đa từ rất sớm. Để đón dòng khách tăng cao, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn đã bắt đầu chỉnh trang cảnh quan, trang trí tiểu cảnh Tết, xây dựng không gian check-in phục vụ du khách.

Một quản lý resort 3 sao trên đường Trần Hưng Đạo (đặc khu Phú Quốc) cho biết, công suất phòng dịp Tết đã đạt 100% , toàn bộ 93 phòng được đặt hết.

Theo vị này, mùa khách quốc tế năm nay khởi động sớm từ khoảng 20/10 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 4/2026, thay vì kết thúc vào giữa tháng 3 như các năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường du lịch Phú Quốc đang dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Dù công suất phòng đạt tối đa, giá phòng không tăng đột biến do nhiều khách sạn, resort đã ký hợp đồng dài hạn với đối tác từ trước.

Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh.

Bên cạnh tín hiệu tích cực về lượng khách, bài toán nhân lực vẫn là áp lực lớn đối với các doanh nghiệp du lịch. Dịp cao điểm Tết, nhiều khách sạn, dịch vụ vui chơi, ăn uống... rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động, khi không ít nhân viên chuyển sang làm việc thời vụ với thu nhập linh hoạt hơn. Để duy trì hoạt động, nhân sự hiện hữu phải xoay vòng nhiều vị trí, tăng ca và hỗ trợ lẫn nhau.

Sức hút của Phú Quốc tới từ nhu cầu "tránh đông" của khách châu Âu, chính sách miễn thị thực 30 ngày cho nhiều quốc gia. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, hệ thống tổ hợp vui chơi - giải trí hiện đại, dịch vụ ẩm thực phong phú cùng bản sắc văn hóa địa phương đặc sắc cũng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp đầu năm mới.

Phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, dịp Tết năm nay tổng số chuyến bay đi/đến tăng khoảng 50% so với Tết trước (trung bình 75 chuyến/ngày). Ngày cao điểm nhất sân bay phục vụ 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dịp Tết dự kiến vượt 720.000 lượt , cả quốc nội và quốc tế đều tăng.

Lượng khách qua sân bay Phú Quốc tăng mạnh, giờ đạt 80-84 chuyến bay/ngày.

Trước áp lực sản lượng khách và chuyến bay tăng cao, Cảng Phú Quốc đã xây dựng phương án khai thác, từ bổ sung nhân sự, phương tiện, tới rà soát quy trình; tăng cường phối hợp với các hãng hàng không nhằm hạn chế ùn tắc tại quầy check-in, khu soi chiếu và băng chuyền hành lý. Đồng thời, các phương án giám sát y tế, phòng ngừa dịch bệnh, trong đó có nguy cơ bệnh Nipah, cũng được siết chặt.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - cho biết, Tết luôn là mùa cao điểm của Phú Quốc. Sở Du lịch đã yêu cầu các khu, điểm tham quan và doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ Tết bài bản, chu đáo. Chính quyền Phú Quốc cũng tăng cường chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Các đơn vị bố trí lực lượng trực, sẵn sàng hỗ trợ và xử lý kịp thời phản ánh của du khách trong suốt thời gian cao điểm.

Nhiều khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc “full phòng” trong cao điểm Tết.

Đặc biệt, Sở Du lịch nhấn mạnh yêu cầu các điểm dịch vụ niêm yết, công khai giá dịch vụ đúng quy định. Tuyệt đối không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá hay “chặt chém”, làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hàng loạt sản phẩm, show diễn và không gian lễ hội tại Phú Quốc tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.