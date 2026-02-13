Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đất phức hợp sân vận động Chi Lăng được định giá hơn 9.706 tỉ đồng

13-02-2026 - 15:46 PM | Bất động sản

Thi hành án dân sự Đà Nẵng công bố kết quả thẩm định giá khu đất sân vận động Chi Lăng, làm cơ sở tổ chức đấu giá

Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa thông báo kết quả thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu), với tổng giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.

Tài sản được thẩm định gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 14 thửa đất. Cơ quan THADS TP Đà Nẵng đã hoàn tất quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá và sẽ tiếp tục thực hiện các bước tổ chức bán đấu giá nguyên khối các lô đất theo đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý tài sản này nằm trong quá trình tổ chức thi hành một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II).

Khu đất phức hợp Sân vận động Chi Lăng được định giá hơn 9.706 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng

Cụ thể, căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm năm 2016 của TAND TP HCM; Bản án hình sự phúc thẩm năm 2017 của TAND Cấp cao tại TP HCM cùng các quyết định thi hành án, rút hồ sơ thi hành án có liên quan.

Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương tổng số tiền nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng.

Đến nay, THADS TP Đà Nẵng đã thi hành được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng cùng lãi phát sinh.

Cơ quan THADS cho biết trong quá trình xử lý tài sản từng phát sinh một số vướng mắc pháp lý, song đến nay cơ bản đã được tháo gỡ, tạo cơ sở để tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định.

Tháng 10-2010, thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Văn Hữu Chiến làm Phó Chủ tịch, thành phố chấp thuận bán toàn bộ sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây khu phức hợp, kèm nhiều ưu đãi.

Tháng 1-2011, sân được bán giá gần 1.400 tỉ đồng, tách thành 10 lô, cấp sổ đỏ lâu dài trái Luật Đất đai 2003, rồi thế chấp vay hơn 4.000 tỉ đồng. Năm 2014, ông Phạm Công Danh bị bắt, dự án đình trệ.

Giai đoạn 2016–2018, tòa tuyên kê biên, thi hành án gần 3.946 tỉ đồng nhưng vướng pháp lý, không thể đấu giá. Năm 2018–2019, thành phố đề xuất chuộc lại đất thất bại do chênh lệch nghĩa vụ tài chính. Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu giá.

Theo B.Vân

Người lao động

