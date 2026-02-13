Hàng quán nào ở TPHCM sẽ bán xuyên Tết?

Ghi nhận thực tế cho thấy không ít hàng quán, chuỗi cà phê và trung tâm thương mại đã thông báo mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu du xuân, gặp gỡ, ăn uống của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều quán ăn trên địa bàn TPHCM đã công bố lịch hoạt động cụ thể trong dịp Tết.

Cụ thể, Nhà hàng chay Sen cho biết chi nhánh 171 Nguyễn Thái Học sẽ bán xuyên Tết. Trong khi đó, chi nhánh 93-95 Phó Đức Chính phục vụ đến hết mùng 1 và mở cửa trở lại từ mùng 7 Tết.

"Từ ngày 29 tháng Chạp, nhà hàng áp dụng phụ thu 30% trên hóa đơn; khách không cần đặt bàn trước"- nhân viên nhà hàng nói.

Chi nhánh nhà hàng chay Sen treo bảng bán xuyên Tết

Trên đường Song Hành, phường An Khánh, nhân viên chi nhánh Phở Bùi Gia cho hay chỉ nghỉ tối giao thừa, những ngày còn lại vẫn mở cửa như thường lệ và không yêu cầu khách đặt chỗ trước.

Đại diện quán cho biết chưa quyết định mức phụ thu. Nếu áp dụng, dự kiến dao động khoảng 5% - 10%/món.

Phở Bùi Gia thông báo bán Tết

Cùng tuyến đường này, quán ăn Anh Hai Bắp cũng bán xuyên Tết, phụ thu thêm vài ngàn đồng mỗi món để hỗ trợ nhân viên làm việc trong dịp lễ.

Quán Anh Hai Bắp bán xuyên Tết

Chuỗi Highlands Coffee thông báo hoạt động xuyên Tết (tùy cửa hàng) và không phụ thu. Riêng cơ sở Highlands Bến Bạch Đằng triển khai chương trình đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 với "Hộ chiếu Du Xuân" giá 319.000 đồng, bao gồm một chỗ ngồi xem pháo hoa, một combo trà cỡ lớn và bánh su kem cùng một số ưu đãi đi kèm.

Chương trình mở bán từ ngày 12-2 và áp dụng từ 18 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 16-2 (29 Tết).

Highlands Coffee hoạt động xuyên Tết và không phụ thu

Tương tự, Cộng Cà Phê cho biết vẫn mở cửa xuyên Tết nhưng chỉ áp dụng tại một số cơ sở; khách hàng được khuyến nghị truy cập website chính thức để cập nhật danh sách cửa hàng đang hoạt động.

Lịch hoạt động Tết khu vực miền Nam của Cộng Cà Phê

Bên cạnh đó, nhiều trung tâm thương mại tại TPHCM như Vincom, AEON… cũng thông báo kéo dài thời gian hoạt động, mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi.

Tuy nhiên, lịch hoạt động có thể khác nhau tùy từng địa điểm, người dân nên liên hệ trực tiếp để nắm thông tin cụ thể.

Tuy vậy, không phải nơi nào cũng chọn bán xuyên Tết. Theo ghi nhận, một số cửa hàng vốn duy trì hoạt động dịp Tết những năm trước nay lại quyết định tạm nghỉ. Nguyên nhân chủ yếu do sức mua dịp Tết có xu hướng giảm, chi phí nhân công tăng, khiến việc mở bán không còn hiệu quả như kỳ vọng.

"Các quán phở gà, vịt tiềm, bò kho đến bún bò gần khu vực tôi sống đều thông báo không bán Tết. Tôi khá bất ngờ vì mọi năm họ thường tranh thủ bán thêm dịp này để tăng thu nhập rồi mới nghỉ vài ngày sau Tết"- anh Trần Văn Thuận (ngụ TP HCM) chia sẻ.

Nhà hàng Hàng Dương tại TPHCM bán xuyên tết, phụ thu 15% trên menu, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.