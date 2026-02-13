Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-02-2026 - 13:27 PM | Bất động sản

Chỉ còn 1 ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người tranh thủ hoàn tất công việc để rời thành phố về quê. Nhu cầu sắm Tết “giờ chót” vì thế tăng vọt, khiến các điểm mua sắm, cửa hàng, siêu thị luôn trong tình trạng đông nghịt khách, nhiều người phải xếp hàng gần nửa giờ đồng hồ mới thanh toán xong.

Tại Hà Nội, tối 25 Tết, dòng người đổ vào các siêu thị mua sắm rất đông, không khí tấp nập tới khuya, khi nhiều điểm bán kéo dài giờ mở cửa﻿ tới 23h.

Cảnh chen chân diễn ra ở hầu khắp các quầy hàng. Các khu vực bán bánh kẹo luôn chật kín người.

Lượng khách tăng đột biến vào những ngày giáp Tết. Các siêu thị cho biết đã bố trí thêm nhân sự tại quầy thu ngân, kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo MM Mega Market Việt Nam, sức mua﻿ hiện nay đã tăng 15-20% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, các trung tâm thuộc chuỗi này đón khoảng 7.000 - 10.000 lượt khách. Với nguồn cung ổn định, các hệ thống siêu thị cho biết sẽ không xảy ra nguy cơ cháy hàng với các mặt hàng thiết yếu trong mùa Tết năm nay. Đại diện Central Retail Việt Nam khuyến nghị khách hàng mua sắm đúng nhu cầu, không cần phải tích trữ quá sớm.

Loạt khuyến mại, các sản phẩm bình ổn giá, giá rẻ, hàng Việt tiếp tục được đẩy mạnh trong cao điểm mua sắm Tết. Nhiều hộp bánh Tết sản xuất trong nước, bao bì bắt mắt, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng.

Ghi nhận tại một siêu thị lớn ở khu vực trung tâm, nhiều thời điểm khách hàng phải chờ tới 30 phút mới hoàn tất việc thanh toán﻿. "Dãy thu ngân nào cũng đang có 5-7 giỏ hàng đợi thanh toán, kéo dài quá cả khu vực xếp hàng. Để tiết kiệm thời gian, sau khi lựa cơ bản những đồ đã lên danh sách từ trước, gia đình tôi cử 1 người đại diện xếp hàng, còn 2 chị em tiếp tục xem thêm đồ, mang ra thanh toán. Dù vậy, việc thanh toán vẫn mất tới nửa tiếng”, chị Nguyễn Thị Hà (Khương Mai, Hà Nội) cho biết.

Nhiều ngả đường khu vực trung tâm, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh cũng trong tình trạng đông nghịt người và phương tiện, di chuyển chậm.

Dãy cửa hàng thời trang﻿ đông nghịt khách tới mua sắm trước kỳ nghỉ Tết. Vỉa hè không còn chỗ chen chân.

Các thương hiệu ồ ạt khuyến mại, xả hàng trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

