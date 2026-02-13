Người dân ào ào sắm Tết, siêu thị kín khách đến khuya

Ghi nhận tại một siêu thị lớn ở khu vực trung tâm, nhiều thời điểm khách hàng phải chờ tới 30 phút mới hoàn tất việc thanh toán﻿. "Dãy thu ngân nào cũng đang có 5-7 giỏ hàng đợi thanh toán, kéo dài quá cả khu vực xếp hàng. Để tiết kiệm thời gian, sau khi lựa cơ bản những đồ đã lên danh sách từ trước, gia đình tôi cử 1 người đại diện xếp hàng, còn 2 chị em tiếp tục xem thêm đồ, mang ra thanh toán. Dù vậy, việc thanh toán vẫn mất tới nửa tiếng”, chị Nguyễn Thị Hà (Khương Mai, Hà Nội) cho biết.