Gia hạn sử dụng 32.246,8 m2 đất cho Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc

Ảnh minh họa

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 9/2/2026 về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Cụ thể, gia hạn sử dụng 32.246,8 m2 đất tại thôn Tế Xuyên, xã Phù Đổng cho Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc để tiếp tục sử dụng làm nhà xưởng sản xuất, sân bãi chứa, phơi nhiên liệu và văn phòng làm việc do doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trong tổng số 32.246,8 m² đất có 32.194,3 m² đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ. Thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2029; 52,5m² đất nằm trong chỉ giới đường đỏ đơn vị giữ nguyên trạng, không được xây dựng thêm công trình, kể cả tường rào, khi nhà nước thu hồi phải bàn giao lại theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất được gia hạn kể từ ngày 1/1/2026 đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không quá ngày 31/12/2029. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm.

Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền thuê đất; đăng ký biến động đất đai; liên hệ với Thuế TP Hà Nội, để làm thủ tục nộp tiền thuê đất, nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm và các nghĩa vụ tài chính khác còn thiếu (nếu có) theo quy định.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu công ty phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND TP; khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình xây dựng phải liên hệ với các đơn vị có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch có liên quan được UBND TP phê duyệt.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, và các Sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND xã Phù Đổng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Quyết định này; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP theo quy định.



