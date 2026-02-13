Nóng: Sổ đỏ trên VNeID chính thức được dùng thay cho bản giấy

Quyết định số 441 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố và hướng dẫn việc kết nối, khai thác dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) nhằm thay thế giấy tờ bản giấy trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định nêu rõ: Dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ) và các loại Sổ đỏ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các trường thông tin được chia sẻ bao gồm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin chi tiết về thửa đất và tài sản; nội dung đăng ký thế chấp, ghi chú; số phát hành, ngày cấp và tệp giấy chứng nhận định dạng PDF.

Quyết định nhấn mạnh việc khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo mật, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dữ liệu được cung cấp theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị quyết 66.

Cũng theo Quyết định này, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, tại bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeID đã tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội.