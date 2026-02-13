Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An chưa xong, tài xế xoay xở thế nào?

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An gồm hai dự án thành phần: đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), với tổng chiều dài gần 100km. Sau khi đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện qua tuyến tăng nhanh, nhất là vào các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết.

Tuy nhiên, trên toàn tuyến hiện mới chỉ có một trạm dừng nghỉ đang trong quá trình hoàn thiện, đặt tại km427+035 (địa phận xã Minh Châu), khiến nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và sử dụng dịch vụ của lái xe vẫn còn nhiều hạn chế.

Trạm tiếp nhiên liệu trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Ghi nhận thực tế, trạm dừng nghỉ này đang được thi công song song hai bên tuyến. Một số hạng mục thiết yếu đã được đưa vào sử dụng tạm thời từ đầu tháng 2, gồm khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe tạm và quầy dịch vụ ăn nhanh, nước uống.

Trong khi đó, các dịch vụ quan trọng khác như tiếp nhiên liệu , sửa chữa phương tiện hay khu dịch vụ tổng hợp vẫn chưa hoàn thiện. Điều này khiến trạm mới chỉ đáp ứng được nhu cầu dừng nghỉ cơ bản, chưa thể trở thành điểm dừng chân đầy đủ tiện ích cho tài xế đường dài.

Bãi đỗ xe tạm trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu - đại diện đơn vị đầu tư trạm dừng nghỉ - cho hay: “Hiện trạm có thể đáp ứng hơn 500 lượt ô tô con dừng đỗ cùng lúc ở cả hai chiều lưu thông. Đơn vị bố trí khoảng 20 cán bộ, nhân viên trực 24/24h để hướng dẫn phương tiện ra - vào trạm, dọn dẹp vệ sinh và bảo đảm trật tự khu vực”.

Trong những ngày cao điểm, nhất là dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ, lượng xe vào trạm tăng đáng kể, cho thấy nhu cầu thực tế của người đi đường đối với các điểm dừng nghỉ trên cao tốc là rất lớn. Tuy vậy, do chưa có cây xăng trong khuôn viên trạm, việc tiếp nhiên liệu vẫn là vấn đề khiến nhiều tài xế phải tính toán kỹ.

Ở chiều lưu thông Bắc - Nam, sau khi rời trạm khoảng 2km và rẽ vào nút giao gần đó, người lái xe mới có thể tìm được cây xăng. Ngược lại, ở chiều Nam - Bắc, phải đi thêm gần 30km mới có điểm tiếp nhiên liệu, gây không ít bất tiện, nhất là với những phương tiện có mức tiêu hao nhiên liệu lớn hoặc đang trong tình trạng gần cạn bình.

Quầy dịch vụ ăn uống.

Trên bãi đỗ xe của trạm, anh Vũ Nam Song - tài xế chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - cho biết anh quyết định dừng lại nghỉ ngơi sau chặng đường dài từ Ninh Bình. “Trạm chưa có nhiều dịch vụ, tôi mới thấy phục vụ ăn nhanh, nước uống, vệ sinh và bãi đậu xe. Nhưng với tài xế đường dài như chúng tôi, chỉ cần có chỗ dừng xe an toàn, sạch sẽ để nghỉ ngơi đã là rất cần thiết. Nghỉ một lúc cho tỉnh táo rồi đi tiếp sẽ an toàn hơn nhiều”, anh Song chia sẻ.

Thực tế, kể từ khi tuyến cao tốc qua Nghệ An thông xe, thời gian di chuyển giữa các địa phương được rút ngắn đáng kể, song áp lực đối với hệ thống hạ tầng phụ trợ cũng bộc lộ rõ. Nhiều lái xe cho rằng, nếu trạm dừng nghỉ sớm hoàn thiện đầy đủ các hạng mục như cây xăng, khu dịch vụ ăn uống, khu nghỉ tạm cho tài xế, việc lưu thông trên tuyến sẽ thuận lợi và an toàn hơn.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Đặc biệt, trong bối cảnh lưu lượng xe ngày càng tăng, việc có thêm các điểm dừng nghỉ đạt chuẩn trên tuyến là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu mà còn góp phần giảm nguy cơ tai nạn do lái xe mệt mỏi.

Ở góc độ quản lý, việc đưa một phần trạm dừng nghỉ vào khai thác sớm cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đáp ứng nhu cầu trước mắt của người đi đường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện toàn bộ hạng mục, đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm các trạm dừng nghỉ khác trên tuyến để tương xứng với quy mô và vai trò của trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam.