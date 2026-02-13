Hà Nội: Một phường có 54 bãi xe trái phép

Ngày 12/12, UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, trên địa bàn phường hiện 56 điểm trông giữ phương tiện giao thông. Tuy nhiên, chỉ 2 bãi đỗ xe được cấp phép, còn lại là các bãi hoạt động tự phát.

Trong số 54 điểm trông giữ phương tiện không phép có tới 40 bãi đỗ xe trên đất sản xuất nông nghiệp, 3 bãi trông giữ xe trên đất tôn giáo/di tích, 2 bãi đỗ xe tại khu đất dự án chậm triển khai số 409 Lĩnh Nam, 2 bãi đỗ xe thuộc cơ quan nhà nước.

Sự tồn tại của hàng chục điểm trông giữ xe không phép gây ra nhiều hệ lụy như: xe ô tô đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè, gây ùn tắc và mất mỹ quan đô thị .

Một bãi trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, 54 điểm trông giữ xe không giấy phép đều quy mô nhỏ lẻ, đa số chỉ là bãi tạm, không có hạ tầng phòng cháy ,chữa cháy, tiềm ẩn rủi ro như: nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Từ 1/7/2025 đến nay, UBND phường Vĩnh Hưng đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động, xử phạt hành chính 25 trường hợp. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên chỉ được một thời gian việc trông giữ trái phép lại tái diễn. Trong khi đó, theo quy hoạch trên địa bàn phường có 10 ô đất dành cho bãi xe (2,26ha) nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư.

Để giải quyết nhu cầu có chỗ đỗ xe cho người dân, UBND phường Vĩnh Hưng đã đề xuất thành phố, Sở Xây dựng cấp phép tạm cho một số bãi xe trên đất công hoặc đất dự án chậm triển khai.

Về dài hạn, thành phố cần kêu gọi đầu tư xây dựng bãi xe theo quy hoạch, áp dụng công nghệ quản lý thông minh, kết hợp mô hình bãi xe ngầm hoặc đa chức năng.

Với các bãi xe trái phép, UBND phường tăng cường kiểm tra, xử lý đồng thời có lộ trình giải tỏa phù hợp, ông Bình thông tin.