Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Một phường có 54 bãi xe trái phép

13-02-2026 - 11:11 AM | Bất động sản

Trên địa bàn phường Vĩnh Hưng có 56 bãi trông giữ phương tiện giao thông. Tuy nhiên, có đến 54 bãi trông giữ phương tiện không có giấy phép.

Ngày 12/12, UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, trên địa bàn phường hiện 56 điểm trông giữ phương tiện giao thông. Tuy nhiên, chỉ 2 bãi đỗ xe được cấp phép, còn lại là các bãi hoạt động tự phát.

Trong số 54 điểm trông giữ phương tiện không phép có tới 40 bãi đỗ xe trên đất sản xuất nông nghiệp, 3 bãi trông giữ xe trên đất tôn giáo/di tích, 2 bãi đỗ xe tại khu đất dự án chậm triển khai số 409 Lĩnh Nam, 2 bãi đỗ xe thuộc cơ quan nhà nước.

Sự tồn tại của hàng chục điểm trông giữ xe không phép gây ra nhiều hệ lụy như: xe ô tô đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè, gây ùn tắc và mất mỹ quan đô thị .

Một bãi trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, 54 điểm trông giữ xe không giấy phép đều quy mô nhỏ lẻ, đa số chỉ là bãi tạm, không có hạ tầng phòng cháy ,chữa cháy, tiềm ẩn rủi ro như: nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Từ 1/7/2025 đến nay, UBND phường Vĩnh Hưng đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động, xử phạt hành chính 25 trường hợp. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên chỉ được một thời gian việc trông giữ trái phép lại tái diễn. Trong khi đó, theo quy hoạch trên địa bàn phường có 10 ô đất dành cho bãi xe (2,26ha) nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư.

Để giải quyết nhu cầu có chỗ đỗ xe cho người dân, UBND phường Vĩnh Hưng đã đề xuất thành phố, Sở Xây dựng cấp phép tạm cho một số bãi xe trên đất công hoặc đất dự án chậm triển khai.

Về dài hạn, thành phố cần kêu gọi đầu tư xây dựng bãi xe theo quy hoạch, áp dụng công nghệ quản lý thông minh, kết hợp mô hình bãi xe ngầm hoặc đa chức năng.

Với các bãi xe trái phép, UBND phường tăng cường kiểm tra, xử lý đồng thời có lộ trình giải tỏa phù hợp, ông Bình thông tin.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM

Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ ở TP.HCM Nổi bật

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội, ngang hoạch của Hoàng Quân

“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội, ngang hoạch của Hoàng Quân Nổi bật

Căn hộ cũ 70m2 'lột xác' hoàn toàn nhờ đập thông các bức tường ngăn

Căn hộ cũ 70m2 'lột xác' hoàn toàn nhờ đập thông các bức tường ngăn

11:08 , 13/02/2026
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quan tâm đến đời sống người dân sau giải phóng mặt bằng

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quan tâm đến đời sống người dân sau giải phóng mặt bằng

11:06 , 13/02/2026
TPHCM ra thông báo quan trọng vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

TPHCM ra thông báo quan trọng vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

10:59 , 13/02/2026
Đề xuất dừng thông xe cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dịp Tết

Đề xuất dừng thông xe cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dịp Tết

10:59 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên