Đề xuất dừng thông xe cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dịp Tết

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), mặc dù các nhà thầu đã nỗ lực thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, hoàn thành 100% mặt đường tuyến chính (bao gồm cả điểm sụt trượt đồi số 11) và cơ bản hoàn thành các nút giao , nhưng hạng mục an toàn giao thông mới chỉ đạt khoảng 80% khối lượng.

Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra ngày 11/2 và hôm nay (12/2), Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá dự án chưa đủ điều kiện để chấp thuận nghiệm thu có điều kiện do còn một số hạng mục an toàn giao thông chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, phương án tổ chức giao thông dù đã trình nhưng chưa được Cục Đường bộ phê duyệt do hồ sơ cần cập nhật, chỉnh sửa. Đơn vị quản lý vận hành, khai thác và bảo trì công trình cũng chưa được lựa chọn.

"Để đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối khi đưa vào khai thác công trình, kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tạm thời chưa đưa thông xe dịp Tết Nguyên đán năm 2026", lãnh đạo Ban QLDA 7 kiến nghị.

Một đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Tiến Đạt.

Như vậy, người dân di chuyển qua khu vực Phú Yên - Khánh Hòa dịp Tết này cần chú ý theo dõi lộ trình, khi 36 km đoạn tuyến này nhiều khả năng sẽ chưa thể lưu thông như kế hoạch ban đầu.

Liên quan đến tình hình giao thông dịp Tết, theo Cục Đường bộ, trên hành trình từ Hà Nội đi Cà Mau, dự kiến sẽ có khoảng 23 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được đưa vào khai thác, với cự ly trung bình khoảng 100 km mỗi trạm.

Trong số này, có 5 trạm đã vận hành ổn định từ trước gồm: Cao Bồ - Mai Sơn (Xuân Khiêm, Xuân Cương), La Sơn - Hòa Liên, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP HCM - Trung Lương và trạm của VEC trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đối với các trạm đang đầu tư, Cục Đường bộ đã chỉ đạo quyết liệt để đưa vào phục vụ Tết. Đến nay, có 9 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ thiết yếu, bao gồm các đoạn: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Ngoài ra, 8 trạm dừng nghỉ tạm cũng đang phấn đấu hoàn thành để phục vụ người dân dịp Tết tại các đoạn: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Về dịch vụ nhiên liệu, trong số 17 trạm mới đưa vào khai thác (chính thức và tạm), hiện có 5 trạm đã có cây xăng phục vụ hoặc đang làm thủ tục cấp phép, đảm bảo nhu cầu tiếp nhiên liệu cho phương tiện.