Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc… tự tin vượt thách thức, đạt tiến độ

Chiều 11/2, ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Thái Bình Dương (CPCG) của Trung Quốc, do ông Nghiêm Giới Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án hạ tầng trọng điểm, định hướng phát triển Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn, cũng như những giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tập đoàn Thái Bình Dương có thế mạnh trong xây dựng tại Trung Quốc, ông Nghiêm Giới Hòa nêu rõ, với lợi thế chủ động về thiết bị và nhân lực, tập đoàn có thể linh hoạt điều chỉnh tiến độ phù hợp với yêu cầu thực tế mà vẫn bảo đảm các tiêu chí về chất lượng, chi phí.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về một số dự án có sự tham gia của Tập đoàn này trên địa bàn thành phố như dự án cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc)…

Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn tự tin triển khai các dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, và tập đoàn sẵn sàng đối mặt với thách thức để hoàn thành mục tiêu Thành phố đề ra.

Liên quan đến các dự án cầu Tứ Liên và cầu Ngọc Hồi, ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh sẽ chỉ đạo giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, nhằm bảo đảm điều kiện thi công thuận lợi nhất. Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thành phố, triển khai dự án với tinh thần tập trung cao nhất.

Chia sẻ về tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Hà Nội, ông Ngọc cho biết, Thủ đô cũng song song xây dựng thể chế và cơ chế đặc thù phục vụ các tiến trình phát triển dài hạn, đồng thời đặt mục tiêu giải quyết 5 vấn đề trọng tâm gồm: Úng ngập, ùn tắc giao thông, môi trường khí hậu, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Hà Nội cũng định hướng phát triển các đô thị xung quanh theo mô hình đa mục tiêu, đa tầng, tăng cường kết nối vùng với 6 tỉnh lân cận.

Ông Ngọc kỳ vọng, với kinh nghiệm của mình, ông Nghiêm Giới Hòa chỉ đạo sớm nghiên cứu và có quyết sách trao đổi với Thành phố để hai bên cùng bàn bạc, đưa vào thực tiễn giúp Hà Nội có sự phát triển vượt trội trong kỷ nguyên mới.