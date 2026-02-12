Hé mở năng lực Đông Tây Land của Chủ tịch Nguyễn Thái Bình vừa trở thành công ty đại chúng

Ngày 09/02/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã có Công văn số 1203/UBCK-GSĐC về việc xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đông Tây Land.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 5/12/2025, Công ty Cổ phần Đông Tây Land (Đông Tây Land) có địa chỉ trụ sở chính tại 192 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP. HCM (MST: 0312312011), người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch HĐQT đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng vọt lên mức 800 tỷ đồng.

Thông tin về vốn điều lệ cũ của Đông Tây Land trước khi đăng ký thay đổi ngày 5/12/2025. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thông tin về vốn điều lệ cũ của Đông Tây Land sau khi đăng ký thay đổi ngày 5/12/2025. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Động thái nói trên của Đông Tây Land đã thu hút sự chú ý của không ít nhà đầu tư quan sát thị trường bất động sản và chứng khoán khi Đông Tây Land được biết đến là một tên tuổi “sừng sỏ” trong mảng phân phối bất động sản cho các thương hiệu lớn như Vinhomes, Sungroup, Masterise Homes,…

Đặc biệt, thông tin về màn tăng vốn điều lệ “chóng mặt” vừa qua của Đông Tây Land cũng thu hút nhiều chú ý khi trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần đăng ký tăng vốn điều lệ, thậm chí đã chạm mốc 800 tỷ đồng vào tháng 11/2020.

Cụ thể, khi mới thành lập, từ số vốn điều lệ 6 tỷ đồng ban đầu, Đông Tây Land có màn tăng vốn đầy ấn tượng. Theo đó, doanh nghiệp nâng vốn lên 20 tỷ đồng vào tháng 3/2017; 50 tỷ đồng vào tháng 7/2019; 100 tỷ đồng vào tháng 11/2019; 120 tỷ đồng vào tháng 12/2021; 300 tỷ đồng vào tháng 2/2022. Đến đến tháng 11/2022, vốn điều lệ của Đông Tây Land đã cán mốc 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp lại cho thấy lần tăng vốn điều lệ mới nhất vào đầu tháng 12/2025, Đông Tây Land lại có vốn điều lệ trước thay đổi chỉ 6 tỷ đồng trong khi các bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ sau thời điểm tháng 11/2022 đến nay lại không cho thấy việc giảm vốn này.

Sơ phác về “hệ sinh thái” Đông Tây của ông Nguyễn Thái Bình

Hạt nhận của hệ sinh thái Đông Tây là Công ty cổ phần tập đoàn Đông Tây (Đông Tây Group). Doanh nghiệp ra đời vào năm 2013, vươn mình từ một đơn vị chuyên phân phối bất động sản trở thành nhà phát triển bất động sản với dự án Le Palmier Hồ Tràm (khu du lịch Kim Sa).

Nguồn: Website Đông Tây Land

Theo giới thiệu, Đông Tây Group bao gồm 5 công ty thành viên đảm trách các lĩnh vực chủ chốt, gồm: Đông Tây Land - đơn vị phân phối dự án; Đông Tây Holding - đơn vị đầu tư và phát triển dự án; Đông Tây Hospitality - đơn vị quản lý vận hành dự án; Đông Tây Homes - đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và Đông Tây Property.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần tập đoàn Đông Tây (Đông Tây Group) được thành lập vào tháng 7/2018, địa chỉ hiện đóng tại số 1 đường số 30, khu phố 1, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Đông Tây Group đăng ký vốn điều lệ thời điểm thành lập là 50 tỷ đồng. Danh sách cổ đông gồm: Nguyễn Thái Bình góp 45 tỷ đồng, sở hữu 90% cổ phần; Phạm Mai Trang góp 4 tỷ đồng, sở hữu 8% cổ phần; Phan Duy Phương góp 1 tỷ đồng, sở hữu 2% cổ phần.

Về Đông Tây Holding , doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2022, trụ sở nằm cùng với Đông Tây Land tại 192 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Đông Tây Holding ban đầu có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Trong đó, Đông Tây Group góp 16 tỷ đồng, sở hữu 80% cổ phần; 4 cổ đông cá nhân gồm: Nguyễn Thái Bình, Trần Văn Hiệp, Nghiêm Vũ Hải và Nguyễn Thị Hồng Vân mỗi người góp 1 tỷ đồng, chia nhau 20% cổ phần còn lại.

Vào tháng 11/2023, Đông Tây Holding tiến hành nâng vốn điều lệ từ mức 20 tỷ đồng lên thành 80 tỷ đồng.

Về Đông Tây Hospitality , doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2022. Trụ sở cũng nằm tại 192 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Tương tự như Đông Tây Holding, Đông Tây Hospitality cũng đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Trong đó, Đông Tây Group góp 16 tỷ đồng, sở hữu 80% cổ phần; 4 cổ đông cá nhân gồm: Trần Văn Hiệp, Nghiêm Vũ Hải, Nguyễn Thái Bình, Đoàn Bảo Luân mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương ứng 5%/người.

Về Đông Tây Homes, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2019 và có cùng trụ sở với 3 pháp nhân đã nêu trên.

Đông Tây Homes đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 5 tỷ đồng. Trong đó, Đông Tây Land góp 3,9 tỷ đồng, sở hữu 78% cổ phần; Võ Đình Đán góp 1 tỷ đồng, sở hữu 20% cổ phần; Trần Tuấn Anh góp 100 triệu đồng, sở hữu 2% cổ phần còn lại.

Tháng 7/2020, Đông Tây Homes nâng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên thành 6 tỷ đồng. Hiện ông Phạm Duy Hiếu (sinh năm 1982, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM) là tổng giám đốc và đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Thành viên cuối cùng của Đông Tây Group là Đông Tây Property . Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2020. Trụ sở hiện đóng tại 1/21 Đông Tây 1, khu nhà ở 4,8ha, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Đông Tây Property ban đầu đăng ký vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Cổ đông bao gồm: Nguyễn Thanh Tung góp 600 triệu, sở hữu 30% cổ phần; Đỗ Thanh Nghĩa, Bùi Phương Linh, Chu Tiến Đức, Bùi Quỳnh Anh mỗi người góp 200 triệu, sở hữu 10% cổ phần/người; Trương Văn Sang góp 400 triệu đồng, sở hữu 20% cổ phần; Trần Thị Nguyệt và Hoắc Gia Linh mỗi người góp 100 triệu đồng, tương ứng 5% cổ phần/người.

Tháng 6/2022, Đông Tây Property tiến hành nâng vốn điều lệ từ mức 2 tỷ đồng lên thành 5 tỷ đồng. Hiện ông Nguyễn Thanh Tung (sinh năm 1984, trú tại phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM) là tổng giám đốc và đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài các công ty thành viên đã nêu ở trên, ông Nguyễn Thái Bình còn có mối liên hệ mật thiết với 2 pháp nhân khác là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa và Công ty TNHH La Capital Investment. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa được thành lập vào tháng 12/2009 và hiện có trụ sở tại Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hé mở về tiềm lực Đông Tây Land

Bên cạnh thông tin về vốn điều lệ, thời gian qua, trong lĩnh vực bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh “lõi” là môi giới, Đông Tây Land cũng được biết là đơn vị phát triển dự án Le Palmier Hồ Tràm (khu du lịch Kim Sa).

Dự án Le Palmier Hồ Tràm thực chất là dự án đổi tên từ dự án Parami Hồ Tràm (khu du lịch Kim Sa bãi Hồ Tràm) do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa, thành viên của Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư.

Sau các động thái M&A, thâu tóm cổ phần, Đông Tây Land đã nắm 98% cổ phần của Công ty Kim Sa và sử dụng số cổ phần này làm tài sản bảo đảm thế chấp cho các nghĩa vụ với tài chính với nhiều ngân hàng.

Ngày 22/12/2025, Đông Tây Land đã đăng ký thế chấp cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại tài sản/quyền tài sản là “toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích, các khoản bồi thường, các khoản thanh toán khác phát sinh từ phần vốn góp trị giá 147 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 98%) của Đông Tây Land tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa (MST: 3500883895) ”.

Trước đó, vào ngày 30/9/2025, Đông Tây Land cũng đã đăng ký thế chấp cho MB Bank CN Bình Chánh tài sản/quyền tài sản là “t oàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích, các khoản bồi thường, các khoản thanh toán khác phát sinh từ phần vốn góp của Đông Tây Land tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa với trị giá 147 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 98%.”

Đáng chú ý, ngày 10/10/2023, Đông Tây Land cũng đã đăng ký thế chấp cho VPBank – CN HCM tài sản/quyền tài sản là “ Chứng khoán không đăng ký tập trung: Thế chấp toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Đông Tây Land tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa với trị giá 147 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 98%”.

Bên cạnh viêc thế chấp cổ phần nắm giữa tại Công ty Kim Sa, thời gian qua, Đông Tây Land cũng thế chấp một số tài sản/quyền tài sản khác cho các ngân hàng.

Ngày 6/11/2025, Đông Tây Land đã đăng ký thế chấp cho MB Bank CN Bình Chánh tài sản/quyền tài sản là “t oàn bộ hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh là nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động tư vấn phát triển, tiếp thị và môi giới bất động sản của Bên thế chấp đã, đang và sẽ hình thành từ phương án được MB cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Đông Tây Land và Quyền yêu cầu bên mua, bên trao đổi, bên nhận thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trong trường hợp hàng hóa nêu trên được bán, được thay thế, được trao đổi… ”