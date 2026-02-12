Công nhân vẫn bám công trường NƠXH từng 'nóng' chuyện dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ

Ở góc công trường, chị Lê Thị H., công nhân xây dựng quê Thanh Hóa chia sẻ, dù nhớ nhà nhưng chị vẫn cố gắng bám công trường những ngày cuối năm để đảm bảo kịp tiến độ. “Cận Tết ai cũng muốn về sớm với gia đình, nhưng công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện nên chúng tôi cố làm thêm. Mấy hôm nữa nghỉ là về quê, cũng tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập sắm Tết”, chị H. nói.