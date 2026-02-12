Toàn cảnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rộng ngang ngửa trung tâm Hà Nội, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới
Với diện tích gần 9.200 ha, tương đương các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân trước sáp nhập cộng lại; cùng điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng có sức chứa lớn nhất thế giới; khu đô thị này đang thiết lập một chuẩn quy mô hoàn toàn mới trong lịch sử quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội.
Gần 2 tháng trước, Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với diện tích gần 9.200 ha (92 km2), tương đương diện tích các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân trước sáp nhập cộng lại.
Dự án khu
đô thị thể thao Olympic tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Số tiền này đủ để xây 7 sân bay Long Thành giai đoạn 1, 46 cây cầu Tứ Liên và gần gấp 3 lần GRDP của Đà Nẵng năm 2025.
Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội ( Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa). Khu đô thị thể thao Olympic triển khai theo nhiều giai đoạn với định hướng phát triển đô thị tích hợp thể thao, dịch vụ và các chức năng hỗ trợ.
Khi hoàn thành dự án sẽ có tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản khi tạo chỗ ở cho 750.000 người, tương đương 9% dân số Hà Nội. Dự kiến, khu đô thị thể thao Olympic có thể cung cấp hàng trăm nghìn sản phẩm căn hộ, nhà ở thấp tầng…tạo ra nguồn cung lớn hơn cả thị trường Thủ đô giai đoạn 2021-2025 cộng lại (102.000 căn theo Savills).
Xét trên bình diện quốc tế, khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội thuộc nhóm dự án có quy mô hiếm gặp. Ngay cả những tổ hợp thể thao – đô thị nổi tiếng như Queen Elizabeth Olympic Park (Anh, khoảng 226 ha), Olympic Green (Trung Quốc, hơn 1.100 ha) hay Dubai Sports City (UAE, gần 460 ha) cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ so với diện tích hơn 9.000 ha của dự án này.
Điểm nhấn của dự án là
sân vận động Trống Đồng, với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, gấp gần hơn ba lần sân Mỹ Đình. Nếu hoàn thành đúng thiết kế, công trình này sẽ vượt sân Narendra Modi Stadium (Ấn Độ, 132.000 chỗ) - sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay, đồng thời bỏ xa Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) hay AT&T Stadium (Mỹ, hơn 80.000 chỗ). Qua đó, sân Trống Đồng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất toàn cầu. Ảnh minh hoạ bằng AI.
Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu đô thị thể thao Olympic còn quy tụ loạt công trình thể thao quy mô lớn như Cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và siêu đấu trường thể thao điện tử E-Sports, tạo thành lõi thể thao – giải trí có tính biểu tượng của toàn khu đô thị.
Hơn nữa, khu đô thị Olympic được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 750.000 người, tương đương tổng dân số quận Đống Đa và Hà Đông trước sáp nhập. Khác với nhiều tổ hợp thể thao quốc tế mang tính đơn chức năng, Olympic Hà Nội được phát triển theo mô hình đô thị đa lớp, trong đó thể thao là lõi trung tâm, bao quanh là nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ và giải trí.
Khu đô thị Olympic nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực hội tụ nhiều trục giao thông quan trọng bậc nhất miền Bắc, đóng vai trò vùng chuyển tiếp giữa nội đô mở rộng và hành lang phát triển kinh tế phía Nam.
Dự án tiếp giáp Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 21 C, đường Phan Trọng Tuệ, Vành đai 3,5 và đặc biệt là Vành đai 4, qua đó hình thành điểm nút giao thông quan trọng, nơi dòng người và dòng vốn có xu hướng tập trung.
Trong tương lai, khu đô thị thể thao Olympic còn được hưởng lợi từ ga Ngọc Hồi – đầu mối đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và các tuyến đường sắt đô thị hướng tâm.
Khi hệ thống hạ tầng này hình thành, khu vực sẽ sở hữu mạng lưới kết nối đa phương thức hiếm có tại Hà Nội. Nhờ nằm giữa các vành đai lớn và gần các đầu mối giao thông trọng điểm, quỹ đất Olympic được đánh giá có dư địa phát triển dài hạn.
Hiện phần lớn khu đất vẫn là đất nông nghiệp và khu dân cư. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo từng khu vực. Theo kế hoạch, khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic dự kiến hoàn tất vào năm 2035.
Dự án được định hướng phát triển thành quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện lớn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hình thành không gian kiến trúc – cảnh quan mới cho khu vực phía Nam Thủ đô.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-sieu-khu-do-thi-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-rong-ngang-ngua-trung-tam-ha-noi-so-huu-san-van-dong-lon-nhat-the-gioi-205260209170930351.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM