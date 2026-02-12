Hơn nữa, khu đô thị Olympic được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 750.000 người, tương đương tổng dân số quận Đống Đa và Hà Đông trước sáp nhập. Khác với nhiều tổ hợp thể thao quốc tế mang tính đơn chức năng, Olympic Hà Nội được phát triển theo mô hình đô thị đa lớp, trong đó thể thao là lõi trung tâm, bao quanh là nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ và giải trí.