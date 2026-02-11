Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'
Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện nhiều mộ giả, mộ xây dựng trái phép để "giữ" chỗ. Phát hiện vụ việc, chính quyền các địa phương đã giải tỏa, phá dỡ các ngôi mộ giả và xử lý theo quy định.
Ngày 11/2, trao đổi với Báo Tiền Phong, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, UBND xã vừa phối hợp xử lý hơn 80 ngôi mộ giả, mộ xây dựng trái phép trên địa bàn.
Trước đó, tại khu vực nghĩa trang thôn Quảng Yên (xã Quốc Oai), thời gian gần đây tình trạng chia ô mộ trái phép diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm.
Ông Dương Văn Túc - Trưởng Phòng Kinh tế xã Quốc Oai cho biết, các ngôi mộ này là do người dân tự ý chiếm đất, xây dựng để quy tập, chuyển mộ người thân từ các nơi về nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, một số dòng họ tự ý xây mộ giả, mộ sẵn để "giữ chỗ".
Trước thực trạng trên, UBND xã Quốc Oai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với thôn Quảng Yên tổ chức tháo dỡ dứt điểm các công trình vi phạm, từng bước lập lại trật tự trong quản lý nghĩa trang. Kết quả, UBND xã xử lý lý gần 80 ngôi mộ giả, mộ trái phép trên địa bàn.
Trước đó, ngày 6/2, UBND xã Hưng Đạo (Hà Nội) cũng đã tổ chức giải tỏa các trường hợp xây dựng tường bao chiếm đất tại khu hung táng thuộc nghĩa trang Gò Đồng Dong (xã Hưng Đạo).
Các công trình vi phạm chủ yếu là những ô đất bị bao chiếm, xây tường gạch trái phép với diện tích từ 10m2 đến 20m2, kết cấu gồm móng và tường gạch cao từ 50cm đến 70cm. Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ các bức tường xây và vận chuyển toàn bộ gạch, đá ra khỏi khu vực hung táng.
Trước đó, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cũng phát hiện 6 ngôi giả do người dân chiếm đất, tự ý xây dựng tại nghĩa trang Giò Gà (phường Thanh Liệt). UBND phường đã giải tỏa, xử lý các trường hợp chiếm đất, xây mộ giả theo quy định.
Theo Thanh Hiếu
Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM