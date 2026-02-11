Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'

Ông Dương Văn Túc - Trưởng Phòng Kinh tế xã Quốc Oai cho biết, các ngôi mộ này là do người dân tự ý chiếm đất, xây dựng để quy tập, chuyển mộ người thân từ các nơi về nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, một số dòng họ tự ý xây mộ giả, mộ sẵn để "giữ chỗ".