KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

Dự án khu dân cư Đại Nam nằm ở vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 (phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai) do Công ty TNHH một thành viên Tân Khai (công ty Tân Khai) thuộc sở hữu CTCP Đại Nam của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng "lò vôi") làm chủ đầu tư từng gây xôn xao một thời.

Khu dân cư Đại Nam từng được kỳ vọng là dự án sinh lời bậc nhất tại địa phương. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại dự án Khu dân cư Đại Nam, cổng chính đã được rào cửa sắt, người dân ra, vào bằng lối nhỏ bên cạnh. Bên trong phạm vi dự án có rất ít công trình, hầu hết còn là đất trống. Hạ tầng khu dân cư đã cơ bản hoàn thiện nhưng có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Vào thời điểm triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành khu dân cư lý tưởng, dành cho an cư - lập nghiệp và là dự án sinh lời bậc nhất tại địa phương. Thời điểm mở bán, giá bán mỗi lô đất tại khu dân cư này thấp nhất là 650 triệu đồng/nền.

Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn còn hoang vắng, dù hầu hết các tuyến đường nội bộ đã được trải nhựa. Hệ thống cây xanh, lưới điện đã gần như hoàn thiện. Khu dân cư Đại Nam vẫn chưa có cư dân đến ở đông đúc như kỳ vọng của chủ đầu tư.

Sau nhiều năm, hầu hết dự án vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Tiền Phong)

Về dự án khu dân cư Đại Nam, dự án có diện tích khoảng 100ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2018. Dự án tọa lạc ở mặt tiền Quốc lộ 13, gần nhiều khu công nghiệp lớn của Bình Phước và được đánh giá thuận tiện giao thương. Dự án có 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường THPT...

Trong các năm 2019, 2020, UBND tỉnh Bình Phước (cũ) đã có quyết định (3 đợt) chấp thuận cho chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở. Tổng số nền đất được phép chuyển nhượng gần 2.500 nền và đã được phép mở bán.

Vào năm 2022, báo chí thông tin ông Dũng "Lò Vôi" có ký hợp đồng ghi nhớ mua bán khu dân cư này cho một doanh nghiệp tại Hà Nội, dự thu về 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, công ty đối tác không thực hiện đúng hợp đồng chuyển tiền cọc 100 tỷ đồng trong vòng 7 ngày nên giao dịch bị hủy.

Cũng trong năm 2022, Ngân hàng OCB thông tin đã nhận thế chấp hơn 2.000 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và khu dân cư Đại Nam - Bình Dương, đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân và các doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Riêng tại dự án Khu dân cư Đại Nam, tại Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT, OCB chi nhánh Bình Dương nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, theo tờ trình số 281/2022/TT-TGĐ ngày 29/4 của Tổng Giám đốc. Đây đều là những doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng.

Hồi 23/4/2022, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin, tổng dư nợ nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Tới tháng 4/2024, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của OCB, đơn vị này thông tin, OCB đã thu hồi đầy đủ khoản nợ của Đại Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB, Đại Nam đang có sự thay đổi rất tốt và đang là khách hàng tốt của OCB. "Chỉ tiếc là hiện nay Đại Nam họ chỉ gửi tiền, không vay tiền của OCB nữa", ông Tùng chia sẻ tại thời điểm tháng 4/2024.

Năm 2024, dự án này được CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán NRC) "nhắm" đến. Cụ thể, ĐHĐCĐ của NRC đã thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp trong năm 2024 để huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó, 195 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam. Tuy nhiên, tham vọng mua một phần dự án khu dân cư Đại Nam của Danh Khôi không thành do thị giá cổ phiếu NRC trên thị trường còn chưa bằng một nửa mức giá chào bán.