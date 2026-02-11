Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

11-02-2026 - 15:29 PM | Bất động sản

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ), có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ vào tháng 5/2026.

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ) nằm trên Quốc lộ 32, có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2.

Giá bán dự kiến 29 triệu/một m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1-15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Nếu được Sở Xây dựng duyệt đơn giá bán, khu nhà xã hội Tân Lập sẽ trở thành một trong những dự án nhà xã hội có giá bán cao top đầu Thủ đô dù nằm ở vùng ven Hà Nội.

Hiện tại, mức cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề có giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Tại dự án này, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Được biết, từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng, thiết lập mặt bằng giá mới. Theo đó, nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) có giá 18,4 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa có giá 20,2 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Uy Nỗ xã Đông Anh giá 20,6 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Hạ Đình xã Thanh Liệt giá 25 triệu đồng/m2;…

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Năm cao điểm về số lượng nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ dồn vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn.

Ninh Phan

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại dự án bùng nổ chưa từng thấy: “Kỷ nguyên của dự án phân lô bán nền quy mô nhỏ đang dần khép lại”

Đại dự án bùng nổ chưa từng thấy: “Kỷ nguyên của dự án phân lô bán nền quy mô nhỏ đang dần khép lại” Nổi bật

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt Nổi bật

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

16:00 , 11/02/2026
Đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue an tâm khởi sự

Đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue an tâm khởi sự

15:30 , 11/02/2026
Sun World Vũng Tàu đếm ngược ngày vận hành, Blanca City và du lịch Vũng Tàu “mở hội”

Sun World Vũng Tàu đếm ngược ngày vận hành, Blanca City và du lịch Vũng Tàu “mở hội”

15:30 , 11/02/2026
Mua nhà ở xã hội: Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập

Mua nhà ở xã hội: Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập

14:24 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên