Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

11-02-2026 - 16:00 PM | Bất động sản

Theo Novaland, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.000 người để triển khai Khu đô thị sinh thái Aqua City tại phường Long Hưng và phường Tam Phước.

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu - Ảnh 1.

Ngày 11/2, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ đề xuất phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm phục vụ các dự án tại Khu đô thị sinh thái Aqua City.

Theo Novaland, doanh nghiệp hiện đang triển khai Khu đô thị sinh thái Aqua City tại phường Long Hưng và phường Tam Phước. Trong giai đoạn thi công cao điểm và đưa các hạng mục vào vận hành, các dự án cần một lực lượng lao động rất lớn, đa dạng ngành nghề như: kỹ sư, giám sát, công nhân kỹ thuật xây dựng; nhân sự quản lý dự án; vận hành - bảo trì; dịch vụ - tiện ích đô thị; an ninh, cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhiều vị trí hỗ trợ khác. Tổng nhu cầu tuyển dụng dự kiến khoảng 15.000 người.

Trên cơ sở đó, Novaland đề xuất phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm quảng bá các vị trí đang cần tuyển cho dự án Aqua City. Tập đoàn mong muốn ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh. Đây cũng là cam kết thể hiện trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

Cũng theo tập đoàn, với quy mô lớn và tiến độ triển khai nhanh, việc chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp là yếu tố then chốt để bảo đảm dự án được thi công đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư theo các cam kết với lãnh đạo tỉnh.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư - đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến trong năm 2026, dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ; giai đoạn 2026-2027 sẽ bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm cho khách hàng.

Dự án này từng được Chủ tịch Novaland - ông Bùi Thành Nhơn mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chọn khu đô thị vệ tinh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai làm dự án thí điểm để Tổ công tác của Thủ tướng cùng địa phương tháo gỡ khó khăn. Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại dự án bùng nổ chưa từng thấy: “Kỷ nguyên của dự án phân lô bán nền quy mô nhỏ đang dần khép lại”

Đại dự án bùng nổ chưa từng thấy: “Kỷ nguyên của dự án phân lô bán nền quy mô nhỏ đang dần khép lại” Nổi bật

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt Nổi bật

Đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue an tâm khởi sự

Đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue an tâm khởi sự

15:30 , 11/02/2026
Sun World Vũng Tàu đếm ngược ngày vận hành, Blanca City và du lịch Vũng Tàu “mở hội”

Sun World Vũng Tàu đếm ngược ngày vận hành, Blanca City và du lịch Vũng Tàu “mở hội”

15:30 , 11/02/2026
Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

15:29 , 11/02/2026
Mua nhà ở xã hội: Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập

Mua nhà ở xã hội: Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập

14:24 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên