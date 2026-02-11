Đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue an tâm khởi sự

Chính sách này tạo dòng tiền nền và vùng đệm an toàn cho giai đoạn khởi sự và cộng hưởng với các giải pháp tài chính, vận hành nhằm giảm áp lực ban đầu cho người kinh doanh.

Bảo chứng tài chính cho thương nhân khởi nghiệp

Với bất động sản thương mại, 2-3 năm đầu luôn là giai đoạn nhạy cảm nhất của chu kỳ đầu tư. Dòng tiền khai thác chưa ổn định, trong khi áp lực trả nợ, lãi vay và chi phí vận hành vẫn luôn hiện hữu. Không ít nhà đầu tư phải "chịu đòn kép" khi vừa phải xoay sở kinh doanh, vừa đối mặt với rủi ro biến động lãi suất và chu kỳ thị trường.

"Với người khởi nghiệp, trong giai đoạn đầu, điều quan trọng nhất không phải là lãi bao nhiêu mà là có đủ dòng tiền để duy trì hay không. Nếu không có ‘đệm’ tài chính, rất dễ phải bỏ cuộc giữa chừng," anh Minh Tú, một thương nhân kinh doanh bán lẻ đang tìm mặt bằng tại Móng Cái, chia sẻ.

Giải bài toán đó cho người kinh doanh, Vinhomes Golden Avenue triển khai chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong suốt 5 năm, với tổng giá trị lên tới 30% giá trị sản phẩm và được chi trả định kỳ. Điểm khác biệt của chính sách này nằm ở chỗ, đây không phải ưu đãi mang tính kích cầu ngắn hạn, mà là cấu trúc dòng tiền được thiết kế sẵn cho giai đoạn khởi sự, giúp thương nhân có thêm dư địa tài chính để duy trì hoạt động, thay vì chịu áp lực phải "hòa vốn sớm".

Song hành với cam kết tiền thuê, chủ đầu tư áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm. Điều này đồng nghĩa, trong hai năm đầu - giai đoạn then chốt của quá trình khai thác - nhà đầu tư gần như không chịu áp lực từ biến động lãi suất, qua đó ổn định chi phí vốn và chủ động dòng tiền ngay từ điểm khởi đầu.

"Trên thị trường, không nhiều chủ đầu tư lựa chọn cách tiếp cận này. Với Vinhomes Golden Avenue, việc triển khai đồng thời "đòn bẩy kép" cam kết tiền thuê và hỗ trợ lãi suất cho thấy định hướng đồng hành dài hơi. Chủ đầu tư chủ động chia sẻ và gánh một phần rủi ro thị trường, thay vì chuyển toàn bộ áp lực tài chính sang phía nhà đầu tư, thương nhân", anh Tú nhận định.

Vì vậy, gói hỗ trợ lãi suất 0% không đơn thuần là một ưu đãi, mà đóng vai trò như "vùng đệm an toàn" giúp nhà đầu tư ổn định chi phí vay, kiểm soát dòng tiền và có thêm dư địa để hoàn thiện mô hình khai thác trong giai đoạn bản lề. Khi kết hợp với cam kết tiền thuê 5 năm, cấu trúc tài chính của nhà đầu tư được thiết kế chặt chẽ hơn, đủ sức thích ứng ngay cả khi thị trường còn nhiều biến động.

Sức sống thương mại hiện hữu - Điểm tựa cho bài toán khai thác bền vững

Bên cạnh bảo chứng tài chính trong giai đoạn đầu, Vinhomes Golden Avenue còn áp dụng nhiều ưu đãi cộng hưởng nhằm giúp thương nhân kiểm soát chi phí và chủ động chiến lược khai thác.

Trong đó, ưu đãi tự doanh 22% mang lại sự linh hoạt cho thương nhân khi bước vào thị trường. Thương nhân có thể chủ động lựa chọn thời điểm và hình thức vận hành phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế, thay vì bị "đóng khung" trong kịch bản sử dụng cố định.

Chính sách ưu đãi bom tấn dịp cuối năm hút nhiều nhà đầu tư về Vinhomes Golden Avenue

Song song với đó, chính sách miễn phí quản lý trong 5 năm đầu giúp giảm đáng kể chi phí nắm giữ, đặc biệt với các nhà đầu tư ở xa hoặc chưa có bộ máy vận hành tại chỗ. Tài sản vẫn được quản lý trong một hệ sinh thái đồng bộ, chuyên nghiệp, trong khi thương nhân có thể tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Các chính sách này chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một bối cảnh đã có sức sống thương mại rõ nét. Tại Móng Cái, hoạt động giao thương qua biên giới, logistics và du lịch mua sắm đang tạo ra nhu cầu tiêu dùng thực, diễn ra thường xuyên và liên tục, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố mùa vụ. Dòng người qua lại mỗi ngày chính là nền tảng để hoạt động kinh doanh hình thành nhịp ngay từ giai đoạn đầu.

Với lợi thế nằm gần kề cửa khẩu thông minh và khu thương mại xuyên biên giới, Vinhomes Golden Avenue được quy hoạch theo mô hình an cư - giao thương - du lịch - giải trí, nổi bật với các thương phố quốc tế đã vận hành sôi động như Moscow Zone, Little Shanghai, Phố Tây Thương Cảng hay Góc Hà Nội.

Với hàng loạt lợi thế, Vinhomes Golden Avenue đã trở thành tâm điểm giao thương mới của Móng Cái

Thực tế tại các đô thị cửa khẩu cho thấy, nhịp kinh doanh thường hình thành song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, bởi nhu cầu thương mại gắn với dòng người và dòng hàng luôn hiện hữu. Với Vinhomes Golden Avenue, lợi thế nằm ở việc dự án được đặt đúng trục phát triển thương mại của thành phố, cho phép hoạt động mua bán, dịch vụ và lưu trú vận hành ngay.

Chính vì vậy, khi các chính sách tài chính và vận hành được đặt trong bối cảnh sức sống thương mại sẵn có, bài toán đầu tư tại Vinhomes Golden Avenue không dừng ở việc sở hữu bất động sản, mà có thể khai thác dòng tiền ngay lập tức. Tại đây, thương nhân có thể vừa khai thác dòng khách hiện hữu, vừa đón đầu dư địa tăng trưởng của một đô thị cửa khẩu đang tăng tốc.