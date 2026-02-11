Dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên Đồng Nai có một sự kiện đặc biệt như thế

Sáng 10/2, tại Cảng Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (TP.HCM) phối hợp Ban Quản lý Cảng Phước An long trọng tổ chức lễ đón tàu du lịch quốc tế Star Voyager . Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Đồng Nai đón tàu du lịch quốc tế cập cảng, với hơn 400 du khách đa quốc tịch đặt chân đến , mở ra bước ngoặt mới cho ngành du lịch địa phương.

Ngay sau khi lên bờ, các du khách được Saigontourist tổ chức chương trình tham quan TP.HCM, trải nghiệm không khí xuân sôi động và khám phá những điểm đến biểu tượng như: Chợ Bến Thành, Chợ Lớn, ngắm toàn cảnh thành phố từ tòa nhà Bitexco, tham quan Địa đạo Củ Chi và thưởng thức ẩm thực đặc sắc Việt Nam.

Star Voyager khởi hành từ Singapore, theo hải trình qua Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại Việt Nam, Saigontourist đảm nhận phục vụ và tổ chức tour cho du khách tại các địa phương có cảng biển như TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa. Theo kế hoạch, sau khi rời Đồng Nai, tàu sẽ cập cảng Cam Ranh để du khách tiếp tục hành trình khám phá Nha Trang.

Đại diện Saigontourist cho biết, việc đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng đối với Đồng Nai mà còn mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ thị trường du lịch tàu biển tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới, sự kiện này được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương.

Sau sáp nhập, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km², dân số khoảng 4,2 triệu người, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng, thác, hồ phong phú; các điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng. Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, tổng lượt khách đến Đồng Nai đạt trên 5,2 triệu lượt người, trong đó có hơn 139.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 4.000 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành du lịch trong GRDP dịch vụ đạt 4,5 - 5%.

Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng; thời gian lưu trú trung bình đạt 2 ngày với mức chi tiêu khoảng 1,5 triệu đồng/người/lượt.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đồng Nai tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đồng thời mời gọi đầu tư các dự án lớn, xây dựng các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp, các công trình văn hóa, thể thao gắn với du lịch.

Về sản phẩm, tỉnh tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa - tâm linh; du lịch nông nghiệp, nông thôn và các sản phẩm phụ trợ để tạo sản phẩm đa dạng và tăng cường thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát triển các sản phẩm du lịch mới, khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết nối với sân bay Long Thành. Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được đẩy mạnh, lồng ghép sản phẩm OCOP vào các điểm du lịch nhằm tạo dấu ấn riêng, gia tăng sức hấp dẫn và lan tỏa thương hiệu Đồng Nai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.