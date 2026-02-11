Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước khi nghỉ Tết Nguyên đán

11-02-2026 - 18:17 PM | Bất động sản

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã trực tiếp trao lì xì tri ân cán bộ nhân viên và các đơn vị nhà thầu đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt năm qua.

CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La), CEO C-Holdings đã trực tiếp trao lì xì tri ân tới cán bộ, nhân viên và các đơn vị nhà thầu đã đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt năm qua.

Hoạt động được tổ chức tại văn phòng và một số dự án đang triển khai, khi các bộ phận đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi khép lại năm làm việc. Đây cũng là cách ông Cường bày tỏ sự tri ân và trân trọng đối với những người đã luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trên suốt hành trình phát triển, đặc biệt là giai đoạn khó khăn.

CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

CEO Nguyễn Quốc Cường tận tay trao lì xì đến cán bộ, nhân viên có đóng góp cho doanh nghiệp.

Được biết, sau 15 - 16 năm làm việc tại Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường rời tập đoàn vào năm 2018 để thành lập C-Holdings và dồn toàn bộ tâm huyết cho con đường mới. Những ngày đầu, doanh nghiệp đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ nguồn lực hạn chế đến điều kiện vận hành thiếu thốn.

Khi khởi động dự án đầu tay C-Sky View tại Bình Dương, C-Holdings chỉ có vài nhân sự. Ban lãnh đạo thường họp ở quán cà phê vì chưa có văn phòng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa duy trì hoạt động. Chỉ đến khi hoàn thiện nhà mẫu, đóng gói sản phẩm và tìm được tổ chức tài trợ vốn, doanh nghiệp mới thuê một văn phòng nhỏ tại tòa nhà Becamex.

Trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh, nhiều công trình buộc phải dừng thi công. Để giữ tiến độ, C-Holdings lựa chọn tự quản lý xây dựng, C–Construction trực tiếp thi công thay vì thuê ngoài. Khi công nhân buộc phải ở lại công trường do cách ly, doanh nghiệp tổ chức cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, duy trì làm việc liên tục. Nhờ đó, dự án hoàn thành nhanh hơn dự kiến, còn người lao động cũng tiết kiệm được chi phí sinh hoạt.

"Nhìn đội ngũ xung quanh nỗ lực không ngừng, tôi không cho phép mình chùn bước. Từ đầu, tôi đã xác định hành trình này đầy chông gai, nên không còn khái niệm "khó", chỉ có mục tiêu phía trước", ông từng chia sẻ.

Từ vài nhân sự ban đầu, C-Holdings nay đã phát triển lên khoảng 600 - 700 người. Những phong bao lì xì không chỉ mang ý nghĩa đầu xuân, mà còn là sự ghi nhận và lời cảm ơn chân thành dành cho những con người đã cùng doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để xây dựng nền tảng cho hôm nay.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt Nổi bật

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu Nổi bật

SonKim Group là thành viên sáng lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

SonKim Group là thành viên sáng lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

18:00 , 11/02/2026
4 thứ tuyệt đối không để trên bàn thờ ngày Tết

4 thứ tuyệt đối không để trên bàn thờ ngày Tết

16:50 , 11/02/2026
Bên dưới dinh thự đắt giá bậc nhất Ciputra: Hầm riêng tư kết nối giao thông ngầm độc đáo

Bên dưới dinh thự đắt giá bậc nhất Ciputra: Hầm riêng tư kết nối giao thông ngầm độc đáo

16:41 , 11/02/2026
Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 thâu tóm một công ty bất động sản

Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 thâu tóm một công ty bất động sản

16:36 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên