CEO Cường Đô La làm một điều đặc biệt trước khi nghỉ Tết Nguyên đán

Trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La), CEO C-Holdings đã trực tiếp trao lì xì tri ân tới cán bộ, nhân viên và các đơn vị nhà thầu đã đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt năm qua.

Hoạt động được tổ chức tại văn phòng và một số dự án đang triển khai, khi các bộ phận đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi khép lại năm làm việc. Đây cũng là cách ông Cường bày tỏ sự tri ân và trân trọng đối với những người đã luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trên suốt hành trình phát triển, đặc biệt là giai đoạn khó khăn.

CEO Nguyễn Quốc Cường tận tay trao lì xì đến cán bộ, nhân viên có đóng góp cho doanh nghiệp.

Được biết, sau 15 - 16 năm làm việc tại Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường rời tập đoàn vào năm 2018 để thành lập C-Holdings và dồn toàn bộ tâm huyết cho con đường mới. Những ngày đầu, doanh nghiệp đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ nguồn lực hạn chế đến điều kiện vận hành thiếu thốn.

Khi khởi động dự án đầu tay C-Sky View tại Bình Dương, C-Holdings chỉ có vài nhân sự. Ban lãnh đạo thường họp ở quán cà phê vì chưa có văn phòng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa duy trì hoạt động. Chỉ đến khi hoàn thiện nhà mẫu, đóng gói sản phẩm và tìm được tổ chức tài trợ vốn, doanh nghiệp mới thuê một văn phòng nhỏ tại tòa nhà Becamex.

Trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh, nhiều công trình buộc phải dừng thi công. Để giữ tiến độ, C-Holdings lựa chọn tự quản lý xây dựng, C–Construction trực tiếp thi công thay vì thuê ngoài. Khi công nhân buộc phải ở lại công trường do cách ly, doanh nghiệp tổ chức cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, duy trì làm việc liên tục. Nhờ đó, dự án hoàn thành nhanh hơn dự kiến, còn người lao động cũng tiết kiệm được chi phí sinh hoạt.

"Nhìn đội ngũ xung quanh nỗ lực không ngừng, tôi không cho phép mình chùn bước. Từ đầu, tôi đã xác định hành trình này đầy chông gai, nên không còn khái niệm "khó", chỉ có mục tiêu phía trước", ông từng chia sẻ.

Từ vài nhân sự ban đầu, C-Holdings nay đã phát triển lên khoảng 600 - 700 người. Những phong bao lì xì không chỉ mang ý nghĩa đầu xuân, mà còn là sự ghi nhận và lời cảm ơn chân thành dành cho những con người đã cùng doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để xây dựng nền tảng cho hôm nay.



