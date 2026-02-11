Bên dưới dinh thự đắt giá bậc nhất Ciputra: Hầm riêng tư kết nối giao thông ngầm độc đáo
Không gian nào đang được giới tinh hoa xem là thước đo mới của sự riêng tư và đẳng cấp? Câu trả lời nằm bên dưới những dinh thự siêu sang, nơi các tầng hầm tư gia không còn là phần phụ trợ kỹ thuật, mà trở thành thế giới trải nghiệm riêng tư tuyệt đối, được xem như chuẩn mực mới của đẳng cấp sống.
Tại KĐT Ciputra, một trong những quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại của vùng lõi Tây Hồ Tây, dự án thấp tầng hàng hiệu Noble Palace Tay Ho đang gây chú ý đặc biệt với tiêu chuẩn chế tác 5 sao, kết hợp kiến trúc châu Âu, thiết kế cá nhân hóa và vật liệu thượng hạng. Nhiều dinh thự VIP tại đây sở hữu diện tích lớn, có căn lên tới gần 1.300 m², với 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, đi kèm bể bơi riêng và vườn tư gia khép kín. Dự án do Sunshine Group thi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Điểm khác biệt mang tính định vị của Noble Palace Tay Ho nằm ở việc đây là một trong số rất ít dự án thấp tầng tại Hà Nội được quy hoạch hệ thống giao thông ngầm hóa hoàn toàn, kết nối trực tiếp tới hầm riêng của từng dinh thự. Hạ tầng này tích hợp các lớp cảm biến và công nghệ AI nhận diện thông minh, cho phép gia chủ di chuyển an toàn, liền mạch và kín đáo tuyệt đối từ không gian sống ra bên ngoài. Nhờ vậy, không gian sinh hoạt phía trên giữ trọn sự yên tĩnh, không tiếng ồn, không khói bụi. Đây là đặc quyền sống hiếm có, đòi hỏi giải pháp quy hoạch tổng thể bài bản và chi phí đầu tư lớn, điều không phải dự án nào trong nội đô cũng có thể tái lập.
Theo đánh giá của thị trường, chính những yếu tố ẩn sâu trong cấu trúc dự án như tầng hầm đa năng riêng tư, hệ thống giao thông ngầm kín đáo, cùng tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu ở mức thượng hạng đang là những yếu tố tạo nên khác biệt thực chất cho những dự án hạng sang như Noble Palace Tay Ho. Trong bối cảnh quỹ đất có pháp lý hoàn chỉnh quanh Hồ Tây gần như đã cạn kiệt, các dự án không chỉ hiếm về vị trí mà còn được đầu tư bài bản về công năng và trải nghiệm sống đang dần vượt ra khỏi khái niệm giao dịch bất động sản thông thường, để được nhìn nhận như những tài sản mang giá trị truyền đời.
An Ninh Tiền Tệ