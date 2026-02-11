Bên dưới dinh thự đắt giá bậc nhất Ciputra: Hầm riêng tư kết nối giao thông ngầm độc đáo

Tại KĐT Ciputra, một trong những quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại của vùng lõi Tây Hồ Tây, dự án thấp tầng hàng hiệu Noble Palace Tay Ho đang gây chú ý đặc biệt với tiêu chuẩn chế tác 5 sao, kết hợp kiến trúc châu Âu, thiết kế cá nhân hóa và vật liệu thượng hạng. Nhiều dinh thự VIP tại đây sở hữu diện tích lớn, có căn lên tới gần 1.300 m², với 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, đi kèm bể bơi riêng và vườn tư gia khép kín. Dự án do Sunshine Group thi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Điểm khác biệt mang tính định vị của Noble Palace Tay Ho nằm ở việc đây là một trong số rất ít dự án thấp tầng tại Hà Nội được quy hoạch hệ thống giao thông ngầm hóa hoàn toàn, kết nối trực tiếp tới hầm riêng của từng dinh thự. Hạ tầng này tích hợp các lớp cảm biến và công nghệ AI nhận diện thông minh, cho phép gia chủ di chuyển an toàn, liền mạch và kín đáo tuyệt đối từ không gian sống ra bên ngoài. Nhờ vậy, không gian sinh hoạt phía trên giữ trọn sự yên tĩnh, không tiếng ồn, không khói bụi. Đây là đặc quyền sống hiếm có, đòi hỏi giải pháp quy hoạch tổng thể bài bản và chi phí đầu tư lớn, điều không phải dự án nào trong nội đô cũng có thể tái lập.

Hạ tầng giao thông được quy hoạch "ngầm hóa" kết nối thẳng với hầm riêng dinh thự. Đây được xem là một điểm nhấn đắt giá về quy hoạch, tiện ích tại Noble Palace Tay Ho.

Khu vực garage được quy hoạch riêng, với hệ thống đèn spotlight bố trí tinh tế, biến nơi đây thành một "gallery" trưng bày đẳng cấp. Không gian này vì thế vượt xa chức năng để xe thông thường, trở thành tuyên ngôn phong cách sống của gia chủ.

Ngoài khu vực đỗ xe, tầng hầm tư gia cho phép chủ nhân tự do cá nhân hóa theo gu riêng với phòng tiệc riêng tư, quầy bar sang trọng, lounge tiếp khách, phòng chiếu phim chuẩn private cinema, phòng giải trí hay không gian trưng bày nghệ thuật… Mỗi phương án không chỉ là một cách bố trí, mà là một giấc mơ được hiện thực hoá - nơi gia chủ làm chủ hoàn toàn nhịp sống của mình.

Đó có thể là không gian tổ chức tiệc riêng tư, nơi những buổi gặp gỡ thượng lưu diễn ra trong không gian sang trọng, với thiết kế và bài trí tinh tế, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ và khách mời.

Quầy bar sang trọng đậm chất cá nhân, dành cho các bữa tiệc sôi động.

Phòng giải trí, nơi gia chủ có thể thưởng thức rượu vang thượng hạng, hay trò chuyện thư giãn trong bầu không khí riêng tư và đầy phong cách.

Phòng chiếu phim hiện đại với màn hình cỡ lớn, hệ thống âm thanh vòm sống động và những hàng ghế bọc da sang trọng được bố trí theo tiêu chuẩn private cinema.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng trăm dinh thự và shop villas tại Noble Palace Tay Ho đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng bàn giao những căn đầu tiên từ quý I/2026. Song song, hệ thống giao thông ngầm cũng được đẩy mạnh thi công đồng bộ.

Theo đánh giá của thị trường, chính những yếu tố ẩn sâu trong cấu trúc dự án như tầng hầm đa năng riêng tư, hệ thống giao thông ngầm kín đáo, cùng tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu ở mức thượng hạng đang là những yếu tố tạo nên khác biệt thực chất cho những dự án hạng sang như Noble Palace Tay Ho. Trong bối cảnh quỹ đất có pháp lý hoàn chỉnh quanh Hồ Tây gần như đã cạn kiệt, các dự án không chỉ hiếm về vị trí mà còn được đầu tư bài bản về công năng và trải nghiệm sống đang dần vượt ra khỏi khái niệm giao dịch bất động sản thông thường, để được nhìn nhận như những tài sản mang giá trị truyền đời.



