Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 thâu tóm một công ty bất động sản

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông (công ty con do công ty con sở hữu 99% vốn điều lệ) nhận chuyển nhượng cổ phần chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển Bất động sản An Lập với tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 2.552,7 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển Bất động sản An Lập được thành lập tháng 11/2022 dưới hình thức Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Lập, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng được góp vốn bởi 2 cá nhân. Trong đó bà Phạm Minh Anh (SN 1997) nắm 70% cổ phần đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật; 30% còn lại thuộc về bà Nguyễn Thị Quý.

Đến tháng 4/2025, công ty chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần như hiện tại, đồng thời tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Chỉ một tháng sau đó, công ty tiếp tục tăng gấp đôi vốn điều lệ lên mức 800 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần năm 2025 đạt 4.674 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vẫn đóng vai trò chủ đạo khi đóng góp hơn 4.600 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều lần lượt tăng 80% và 3%, lên gần 401 tỷ đồng và 215 tỷ đồng, do các chi phí như hoa hồng, hỗ trợ khách hàng, nhân viên đều bị đội lên đáng kể.

Sau khi trừ các chi phí trên, KDH báo lợi nhuận sau thuế 1.634 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm.

Sang năm 2026, doanh nghiệp bất động sản này đặt mục tiêu lãi ròng khoảng 1.500 - 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 50% - 150% so với kết quả năm 2025.

Nêu cơ sở cho kế hoạch lợi nhuận, KDH cho biết sẽ hoàn tất kinh doanh và ghi nhận lợi nhuận của phân khu thấp tầng tại dự án Gladia by the Waters (phường Bình Trưng, TP.HCM) và hàng tồn kho của các dự án khác tại TP.HCM. Công ty cũng kỳ vọng lợi nhuận từ việc hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai đầu tư, kinh doanh các dự án tại phường Bình Trưng, phường Cát Lái, xã Bình Hưng và xã Bình Lợi, TP.HCM.

Bên cạnh đó, KDH sẽ khởi công xây dựng phân khu cao tầng gồm hơn 600 căn hộ của dự án Gladia by the Waters trong quý I/2026 và dự kiến bàn giao toàn bộ khu cao tầng vào quý IV/2027, đóng góp vào kế hoạch lợi nhuận năm 2027.



