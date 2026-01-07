Soi độ khủng của KĐT thể thao Olympic lớn nhất lịch sử của Vingroup: Vượt mặt hàng loạt sân vận động lớn bậc nhất thế giới

Với quy mô này nếu so với các khu đô thị thể thao thì siêu dự án của Vingroup là một dự án hàng đầu thế giới. Ngay cả các biểu tượng tại Anh như Queen Elizabeth Olympic Park (226 ha), tại Trung Quốc như Olympic Green (khoảng 1.135 ha), hay Dubai Sports City (~460 ha, UAE) cũng chỉ tương đương 1/40–1/8 quy mô khu đô thị Olympic này. Ảnh: Queen Elizabeth Olympic Park tại Anh (Wikipedia)