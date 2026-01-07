Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Cận cảnh dự án khẩn cấp 8.400 tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông

07-01-2026

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi là 1 trong 3 dự án khẩn cấp được Hà Nội triển khai để giảm ùn tắc giao thông.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc triển khai dự án này nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Dự án chia ra thành 3 đoạn tuyến. Cụ thể: Đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, rộng 50m. Điểm đầu phân đoạn tại khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại vị trí đường Dương Đình Nghệ. Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng có chiều dài khoảng 0,6km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm; điểm cuối phân đoạn tại nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy.

Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum; điểm cuối phân đoạn tại vị trí đường Nguyễn Trãi.

Hiện nay, chủ đầu tư các dự án thành phần đang thực hiện công tác khảo sát thiết kế, phương án thiết kế, đề cương, nhiệm vụ dự toán. Các địa phương đang tích cực triển khai họp dân công khai dự án, điều tra, kiểm đếm sơ bộ, lên phương án phối hợp với nhân dân tổ chức di dời các phần mộ theo phong tục, tập quán (trước 23 tháng Chạp Âm lịch).

Ngoài ra, chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác định, bóc tách khối lượng, nhiệm vụ để đảm bảo không trùng lắp với các nhiệm vụ, dự án hiện đang triển khai thực hiện có liên quan đến phạm vi đầu tư của dự án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư, công trình theo lệnh khẩn cấp để hoàn thành dự án đúng tiến độ (dự kiến hoàn thành dự án đầu tư trong quý IV/2026).

UBND TP. Hà Nội cho biết, Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) với tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bề rộng từ 40- 50m chia thành 13 đoạn. Trong đó, 5 đoạn với chiều dài 11,28km đã được đưa vào sử dụng, 5 đoạn đang được triển khai và 3 đoạn chưa nghiên cứu đầu tư.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

