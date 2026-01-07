Hà Nội: Cận cảnh dự án khẩn cấp 8.400 tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông

UBND TP. Hà Nội cho biết, Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) với tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bề rộng từ 40- 50m chia thành 13 đoạn. Trong đó, 5 đoạn với chiều dài 11,28km đã được đưa vào sử dụng, 5 đoạn đang được triển khai và 3 đoạn chưa nghiên cứu đầu tư.