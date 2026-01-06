Việt Nam vừa lập kỷ lục tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao top đầu thế giới

Chiều qua (5/1), tại họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết, trong năm 2025, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và bất ổn. Nhưng Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được kết quả kinh tế toàn diện.

Theo số liệu của Cục Thống kê, GDP quý IV/2025 của Việt Nam tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước đó. Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, GDP quý IV/2025 đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. Nền kinh tế của Việt Nam duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước trong suốt năm qua. Như vậy, GDP cả năm 2025 tăng 8,02% so với năm 2024. Xét trong giai đoạn 15 năm (2011 - 2015), con số này chỉ thấp hơn tốc độ tăng năm 2022 (8,12%).

Đáng chú ý, với kết quả trên, tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam 2021 – 2025 đạt khoảng 6,3% mỗi năm, tức là cao hơn mức 6,2% của nhiệm kỳ trước.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vượt 8% là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, nhất là căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Theo các tổ chức quốc tế, đây là mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Quy mô GDP theo giá hiện hành 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tức là tăng 38 tỷ USD so với năm trước đó. GDP bình quân đầu người 2025 tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD). Kết quả đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Trong năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu lập kỷ lục trên 930 tỷ đồng, tức là tăng 18,2% so với năm 2024. Trong số đó, kim ngạch xuấ t khẩu đạt 475 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước, với 36 mặt hàng đem về trên 1 tỷ USD.

Dịch vụ vẫn là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, trên 51,08%. Đáng chú ý, dịch vụ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, với trên 51,08%; tăng 8,62% so với năm trước. Ngoài ra, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,3%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%.

Tại nhóm vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Cụ thể, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2025 ước tăng 8,8% so với năm trước, đóng góp 35,15% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026

Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê, đây là thách thức lớn và cần có giải pháp mạnh mẽ để đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất các dự án quan trọng và trọng điểm quốc gia. Cùng với đó, nhà điều hành cần tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Ngoài ra, nền kinh tế cũng cần tiếp tục tái cơ cấu theo chiều sâu, đồng thời với thúc đẩy xuất khẩu, phát triển mạnh thị trường nội địa.

Với doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thống kê cho rằng cơ quan quản lý cần có chính sách ưu đãi, cạnh tranh và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để thu hút các dự án lớn, công nghệ cao. Theo bà, Việt Nam cần xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, trong một số lĩnh vực có tiềm năng và tạo động lực mới cho tăng trưởng như chip, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, hydrogen xanh.