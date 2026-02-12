Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug từng chia sẻ cách người trẻ mua nhà TP.HCM từ “hai bàn tay trắng” trước tuổi 30

Tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ đăng tải video trên kênh cá nhân, thông báo bản thân đã “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. “Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ, thất bại”, anh chia sẻ.

Theo nam YouTuber, những khoản đầu tư liên tiếp không thành công khiến tài chính của anh sụt giảm nghiêm trọng, hiện gần như không còn gì. Tuy nhiên, Khoa Pug khẳng định video không nhằm than vãn hay kêu gọi hỗ trợ.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Khoa Pug vốn gắn liền với hình ảnh một YouTuber giàu có, thường xuyên xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng, trải nghiệm dịch vụ xa xỉ và không ngại chi mạnh tay cho những món ăn đắt đỏ.

Khoa Pug khuyên người trẻ nên chọn ngành IT để có thu nhập tốt, sớm mua nhà trước tuổi 30. (Nguồn: Khoa Pug)

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, là một YouTuber nổi tiếng, hiện sở hữu kênh YouTube với hơn 4,7 triệu lượt theo dõi. Nhiều video trên kênh của anh thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, tạo được sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trước khi tuyên bố phá sản, khoảng năm 2021, Khoa Pug từng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về hành trình đi lên từ “hai bàn tay trắng” và cách mua nhà tại TP.HCM trước tuổi 30.

Theo nam YouTuber, những yếu tố để làm giàu thứ nhất là phải có kiến thức chuyên sâu về một ngành nghề đặc thù, thứ hai là gia đình có bệ phóng nâng đỡ và thứ ba là có nhiều mối quan hệ.

“Lời khuyên của mình đối với những học sinh vừa tốt nghiệp xong là nên chọn ngành IT, cụ thể là lập trình. Trên thế giới bây giờ vạn vật đều kết nối Internet. Cách đây nhiều năm, người ta phải tới tận nơi thu tiền điện, tiền nước, thanh toán rất cực. Bây giờ chỉ cần cầm điện thoại bấm app là xong. Ai làm ra những thứ đó? Chính là lập trình viên”, anh từng chia sẻ.

Theo tính toán của anh, ở tuổi 21 có thể đạt thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, 23 tuổi đạt 20 triệu đồng/tháng, 24 tuổi đạt 30 triệu đồng/tháng, sau đó từ 26–28 tuổi đạt 50 triệu đồng/tháng thì mỗi năm có thể tích lũy khoảng 600 triệu đồng.

Sau 3 năm, đến năm 30 tuổi, số tiền tiết kiệm có thể đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Với khoản này, theo Khoa Pug, người trẻ có thể mua trả góp một căn chung cư khoảng 2 tỷ đồng, sau đó tiếp tục làm việc để trả hết phần tiền còn lại.



