Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ dừng đón khách: Lý do là gì và khi nào mở cửa trở lại?

Mới đây, trên fanpage chính thức, Khu du lịch Đại Nam thông báo tạm dừng đón khách từ ngày 10 đến 16/2. Từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), khu du lịch sẽ mở cửa trở lại và phục vụ du khách bình thường.

Theo đơn vị, việc tạm đóng cửa nhằm phục vụ công tác trang trí cảnh quan và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, chuẩn bị tốt nhất cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong thông báo trước đó, Tết Nguyên đán năm nay Đại Nam triển khai tổng cộng 11 chương trình ưu đãi, quà tặng và hoạt động giải trí, diễn ra xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 6 Tết. Đáng chú ý, khu du lịch miễn phí vé vào cổng cho tất cả du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, Đại Nam sẽ trao tặng 1.000 bao lì xì cho 1.000 khách đầu tiên mua vé tham quan Vườn thú hoặc khu Biển trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, với giá trị mỗi bao lên tới 200.000 đồng.

Một điểm nhấn khác là chương trình tặng 1.000 chai dầu gió mỗi ngày cho du khách mua vé gộp Biển + Vườn thú, áp dụng từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Như vậy, tổng cộng 5.000 chai dầu gió sẽ được trao trong 5 ngày, tạo bất ngờ nhờ số lượng lớn và tính thiết thực của món quà.

Song song với các chương trình ưu đãi, Đại Nam tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn phục vụ du khách. Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, khu du lịch tổ chức đua chó Greyhound với hai suất mỗi ngày tại Vườn thú; biểu diễn Flyboard tại khu Biển; cùng các chương trình lân – sư – rồng nghệ thuật vào mùng 2 và mùng 4 Tết, với các tiết mục mai hoa thung, tứ quý hưng long và leo cột nhận lì xì.

Ngoài ra, các tiết mục xiếc, ảo thuật, múa lửa cũng được tổ chức liên tục trong khung thời gian từ mùng 2 đến mùng 6. Chợ Tết Ẩm Thực Phố Đi Bộ diễn ra cùng thời gian, mang đến không gian ẩm thực, mua sắm và vui chơi đậm chất lễ hội.

Đặc biệt, du khách được tham quan miễn phí Tòa Bảo Tháp 9 tầng từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng âm lịch, tạo cơ hội chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an đầu năm.

Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương (cũ), với diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công từ năm 1999 và sau 9 năm mới hoàn thành để mở cửa đón khách, với tổng mức đầu tư theo công bố của ông Huỳnh Uy Dũng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Năm 2016, vợ chồng bà tiếp tục rót vốn vào Trường đua Đại Nam rộng khoảng 60 ha, trong đó có 30 ha dành cho bãi xe và khán đài với sức chứa 50.000–60.000 khán giả, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 100 triệu USD. Khu du lịch Đại Nam được ví như "thế giới thu nhỏ" giữa lòng Bình Dương, gồm quần thể đền thờ, khu vui chơi giải trí, biển nhân tạo, trường đua, khách sạn, khu sinh thái và hệ thống hạ tầng dịch vụ đi kèm.



