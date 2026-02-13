Dòng xe ùn ùn rời phố về quê nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô tắc cứng

Theo dự báo, từ chiều nay đến hết ngày mai (27 tháng Chạp) sẽ là đỉnh điểm của đợt người dân rời phố về quê nghỉ Tết. Áp lực giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô dự kiến sẽ còn tăng mạnh, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động lộ trình phù hợp.