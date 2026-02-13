Dòng xe ùn ùn rời phố về quê nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô tắc cứng
Sáng 13/2 (26 tháng Chạp), áp lực giao thông gia tăng đột biến tại các cửa ngõ Hà Nội khi người dân tranh thủ về quê sớm. Trong khi đường Vành đai 3 và các trục hướng tâm phía Nam ùn ứ kéo dài, giao thông nội thành lại duy trì trạng thái ổn định, di chuyển dễ dàng.
VIDEO: Cửa ngõ ùn tắc, nội đô dễ thở trong buổi sáng ngày làm việc cuối cùng
Sáng 13/2 (26 tháng Chạp), dù chưa hết giờ làm việc, dòng người đã bắt đầu đổ về các cửa ngõ phía Nam Hà Nội để về quê đón Tết.
Các phương tiện "chôn chân" trên đường Vành đai 3 trên cao, nhích từng mét để rời cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Không chỉ trên cao, khu vực đường dưới thấp như Nguyễn Xiển cũng gặp khó khăn khi lượng xe đổ dồn về cửa ngõ quá lớn.
Vali, hàng hóa lỉnh kỉnh trên những chuyến xe rời phố - hình ảnh quen thuộc trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.
"Tôi sợ ngày mai lượng xe còn đông hơn nên xin về sớm cho đỡ vất vả. Dù sáng nay đã khá đông nhưng vẫn dễ thở hơn những ngày sát Tết", bạn Thu Nguyệt (Ninh Bình) chia sẻ.
Càng gần khu vực bến xe Nước Ngầm, áp lực giao thông càng tăng cao. Ghi nhận tại đường Hoàng Liệt lúc 9h sáng nay, các loại phương tiện đan xen, nhích từng chút một giữa lòng đường không còn kẽ hở.
Tại trục đường Ngọc Hồi hướng về Quốc lộ 1A cũ, dòng phương tiện chật cứng. Người đi xe máy phải vất vả len lỏi qua các khe hở giữa dòng ô tô để tìm đường di chuyển.
Lưu lượng phương tiện tăng đột biến tại cửa ngõ phía Nam, đây là khu vực chịu áp lực lớn nhất khi dòng người đồng loạt rời phố về quê đón Tết.
CSGT Hà Nội nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm hướng ra cửa ngõ Thủ đô.
Trái ngược với cảnh ùn tắc nơi cửa ngõ, ở chiều ngược lại, các trục đường hướng vào nội thành lại rất "dễ thở", phương tiện lưu thông thuận lợi.
Theo dự báo, từ chiều nay đến hết ngày mai (27 tháng Chạp) sẽ là đỉnh điểm của đợt người dân rời phố về quê nghỉ Tết. Áp lực giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô dự kiến sẽ còn tăng mạnh, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động lộ trình phù hợp.
Theo Đức Nguyễn
Tiền Phong
