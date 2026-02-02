Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những tuổi đại kỵ tuyệt đối không xây nhà năm Bính Ngọ 2026, gia chủ cần lưu tâm để tránh rước họa vào thân

02-02-2026 - 09:33 AM | Bất động sản

Việc xem tuổi xây nhà được nhiều người quan tâm xây nhà vào năm đẹp hợp với gia chủ sẽ mang lại nhiều may mắn, công việc thuận buồm xuôi gió.

Theo quan niệm dân gian "lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông". Chính vậy người đàn ông luôn là trụ cột gia đình, xây nhà cần xem tuổi của người đàn ông đứng ra xây nhà.

Ngoài xem tuổi xây nhà năm Bính Ngọ 2026 thì việc chọn tuổi người nam giới trong nhà để xem tháng, xem ngày làm nhà, động thổ, đổ móng mái trần, nhập trạch hay hướng nhà để đảm bảo phong thủy nhà.

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, các tuổi hợp để động thổ, xây nhà trong năm 2026 đẹp nhất là những tuổi không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc.

Cụ thể, các tuổi đẹp gồm: 1941 (Tân Tỵ), 1948 (Mậu Tý), 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1957 (Đinh Dậu), 1959 (Kỷ Hợi), 1960 (Canh Tý), 1966 (Bính Ngọ), 1968 (Mậu Thân), 1969 (Kỷ Dậu), 1975 (Ất Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1984 (Giáp Tý), 1987 (Đinh Mão), 1993 (Quý Dậu), 1996 (Bính Tý), 2002 (Nhâm Ngọ).

Ngoài các tuổi làm nhà năm 2026 tốt, chúng ta cũng phải hiểu rõ về các năm tuổi đại kỵ làm nhà năm 2026 để tránh rước tai ương vào nhà. Những tuổi phạm vào 3 đại kỵ Tam tai, Hoang ốc và Kim lâu.

Theo các chuyên gia, trong năm 2026, những tuổi hạn Kim Lâu gồm: 2003 (Quý Mùi); 2001 (Tân Tỵ); 1999 (Kỷ Mão); 1997 (Đinh Sửu); 1994 (Giáp Tuất); 1992 (Nhâm Thân); 1990 (Canh Ngọ); 1988 (Mậu Thìn); 1985 (Ất Sửu); 1983 (Quý Hợi); 1981 (Tân Dậu); 1979 (Kỷ Mùi).

Còn những tuổi phạm hạn Hoang Ốc gồm: 2000 (Canh Thìn); 1991 (Tân Mùi); 1982 (Nhâm Tuất); 1973 (Quý Sửu); 1964 (Giáp Thìn); 1955 (Ất Mùi).

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, thuộc chu kỳ hạn Tam Tai của nhóm tuổi Hợi – Mão – Mùi. Các tuổi Tam Tai 2026 gồm: Tuổi Hợi: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019…; Tuổi Mão: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011…; Tuổi Mùi: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015…

* Trên đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo.

Dương Dương (t/h)

