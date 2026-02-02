Tuyến metro dài hơn 40km, vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, nối TPHCM với siêu dự án 16 tỷ USD có động thái mới

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai một trong những dự án hạ tầng giao thông đô thị được quan tâm hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ.

Theo đó, Tổ Công tác do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai làm Tổ trưởng, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Thành phần Tổ Công tác gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng đại diện các địa phương nơi tuyến metro dự kiến đi qua.

Tổ Công tác có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, đồng thời nghiên cứu, soạn thảo các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác có trách nhiệm giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương; xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ chuẩn bị dự án trong bối cảnh yêu cầu kết nối hạ tầng vùng ngày càng cấp thiết.

Trước đó, ngày 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, tuyến metro này được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km, điểm đầu kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM), điểm cuối tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Dự án được chia làm 3 đoạn. Cụ thể, đoạn 1, từ ga S0 đến ga tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (SC) dài 6,1km; đoạn 2, từ ga SC đến ga SA thuộc tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 28,2km; đoạn 3, từ ga SA vào ga trong khu vực sân bay Long Thành dài 7,1km.

Để kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện hữu, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết cần đầu tư xây dựng thêm đoạn tuyến dài khoảng 1,8km từ ga bến xe Suối Tiên đến ga S0. Trong khi đó, theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ vị trí ga S0, TP.HCM cũng sẽ triển khai đầu tư xây dựng tuyến metro kết nối đến khu vực Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là buổi làm việc chuẩn bị cho buổi làm việc giữa lãnh đạo 2 địa phương để thống nhất phương án triển khai đầu tư các dự án.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM hoàn thiện phương án, đặc biệt là công nghệ để kết nối các tuyến metro đầu tư mới với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đã đưa vào khai thác. Trong đó, phải ưu tiên phương án liên thông, không trung chuyển giữa các tuyến metro nhằm tiết kiệm chi phí, tạo sự thuận tiện, tiện ích cho người dân khi sử dụng.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua dự thảo Nghị quyết về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Theo đó, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án hơn 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 4.323 tỷ đồng). Tốc độ thiết kế tối đa là 120km/h (90km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110km/h (80km/h trong hầm).



