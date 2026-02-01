Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km

01-02-2026 - 06:57 AM | Bất động sản

Để giải quyết bài toán an cư cho 1,3 triệu người trở thành bài toán khó khi triển khai siêu dự án sân bay Gia Bình. Trước tình hình đó, Bắc Ninh đã gửi văn bản kiến nghị Chính phủ tháo gỡ rào cản về chỉ tiêu nhà ở.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đối với các dự án tạo quỹ đất thanh toán các dự án BT, dự án phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối.

Theo tỉnh này, Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm quốc tế kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, dịch vụ và đô thị tạo động lực lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, liên kết vùng quốc gia và quốc tế.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa sân bay này, tỉnh cần triển khai đồng bộ hàng loạt dự án phụ trợ từ hệ thống đường giao thông huyết mạch, các khu tái định cư cho đến những khu đô thị đối ứng để tạo quỹ đất thanh toán (dự án BT). Từ đó, dẫn tới có sự đột biến về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2021-2030.

Tuy nhiên, quy mô diện tích đất, diện tích sàn nhà ở của các dự án này chưa có trong Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 được phê duyệt. Do đó gặp vướng mắc khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trong khi danh mục các dự án có trong Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 (dự kiến đáp ứng cho khoảng hơn 1,3 triệu người) được xác định là các dự án động lực, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn của 10 năm của Chương trình phát triển nhà ở.

Để giải quyết bài toán an cư cho 1,3 triệu người này, tỉnh cần thêm khoảng 100 triệu m2 sàn nhà ở và quỹ đất phát triển lên tới 10.000 ha. Tỉnh Bắc Ninh cho rằng không thể đáp ứng chỉ tiêu cho dự án theo Quy hoạch trong kỳ đến năm 2050.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo tiến độ triển khai trong năm 2026, tỉnh kiến nghị Thủ tướng cho phép thực hiện một cơ chế linh hoạt theo lộ trình hai bước.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là xin phép triển khai ngay các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các khu đô thị tạo quỹ đất thanh toán dự án BT trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối, Khu nhà ở tái định cư, Khu đô thị dịch vụ phục vụ và tận dụng lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng có chỉ tiêu nhà ở phát sinh nằm ngoài tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, để đảm bảo tiến độ.

Tiếp đó, tỉnh kiến nghị cho phép chỉ tiêu về phát triển nhà ở của các dự án nêu trên được cập nhật, điều chỉnh vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh sau năm 2030 theo thời kỳ quy hoạch được phê duyệt đến năm 2050.

Siêu dự án sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 196.378 tỷ đồng, quy mô gần 1.900 ha. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án gồm 2 giai đoạn 2025-2030 và 2031-2050, trong đó từ 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mục tiêu hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

