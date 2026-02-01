Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành, khởi công trong 1 tháng nữa

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Vinspeed.

Theo quyết định, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP. Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh. Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Về kỹ thuật khai thác, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; một depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu. Đáng chú ý, so với phương án trước, dự án đã bổ sung ga Ninh Xá tại Hải Phòng.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. So với đề xuất trước đó, tổng mức đầu tư đã tăng thêm khoảng gần 8.500 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn. Quảng Ninh đặt mục tiêu đưa công trình vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục giao, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hoàn tất hồ sơ môi trường sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cần tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên môn, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến đường sắt được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội – Bắc Ninh – Hải Phòng – Quảng Ninh, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế hành lang kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

Theo Báo Quảng Ninh, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có thể khởi công dự án trong thời gian đầu tháng 3/2026.



