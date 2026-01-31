Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

31-01-2026 | Bất động sản

Văn Phú lãi 123 tỷ trong năm 2025 nhờ loạt dự án Hải Phòng, Bắc Ninh

Các dự án gồm Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Yên Phong (Bắc Ninh), TT39-40 (Hà Nội), Dự án Song Khê – Nội Hoàng – (Bắc Ninh) giúp Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (VPI) kết thúc quý 4/2025 với lợi nhuận sau thuế ở mức 132 tỷ đồng, thực hiện 112% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Chia sẻ kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI), đại diện doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận 1.180,4 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4-2024, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, nguồn thu chủ yếu tới từ các dự án đang triển khai, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Song Khê – Nội Hoàng (Bắc Ninh), Yên Phong (Bắc Ninh), TT39-40 (Hà Nội). Ngoài ra, mảng dịch vụ lưu trú tiếp tục tạo dòng tiền ổn định, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên.

Cũng trong quý 4-2025, Văn Phú ghi nhận giá vốn hàng bán ở mức 690,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế quý 4-2025 lần lượt cao hơn 64% và 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng mức 203 và 132 tỷ đồng.

Luỹ kế bốn quý của năm 2025, Văn Phú báo lợi nhuận sau thuế ở mức 394,9 tỷ đồng, tăng 30% với cùng giai đoạn của năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 112% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 - đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4 cùng năm.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ doanh thu và lợi nhuận, Văn Phú cũng ghi nhận xu hướng mở rộng quy mô tài sản, với tổng tài sản ở mức 14.707,6 tỷ đồng tính tới ngày 31/12/2025 tăng 32,04% so với thời điểm cuối năm 2024, do sự tăng trưởng của khoản mục "tiền và các khoản tương đương tiền" và "hàng tồn kho", với mức tăng lần lượt 44,93% và 88,14%.

Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các dự án Vlasta Thủy Nguyên – Hải Phòng, Vlasta Premier - Phú Thuận – Hồ Chí Minh, Khu nhà ở TT39-40 - Hà Nội… nằm ở những vị trí trung tâm tại các tỉnh, thành phát triển. Cột mốc đánh dấu hành trình "Nam tiến" của Văn Phú chính là Vlasta Premier - Phú Thuận.

Hiện Văn Phú tập trung nguồn lực để gia tăng quỹ đất tại miền Bắc và song song đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam đảm bảo có đủ quỹ đất để phát triển trong 3 năm tới – giai đoạn giá đất đầu vào liên tục tăng cao.

Bên cạnh đó, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (TPHCM), một hợp phần quan trọng trong việc khép kín Vành đai 2 TPHCM, đóng vai trò liên kết khu Đông thành phố với các trục giao thông quốc gia và các tỉnh phía Nam, do Công ty Cổ phần Văn Phú – Bắc Ái làm nhà đầu tư, đã chính thức được tháo gỡ vướng mắc và tái khởi động theo Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21-7-2025 của Chính phủ.

Việc tái khởi động dự án không chỉ giải quyết dứt điểm vướng mắc pháp lý kéo dài do chính sách nhà nước thay đổi đối với dự án, mà còn mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cơ chế xử lý các dự án BT tồn đọng trên cả nước. Với Văn Phú đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực âm thầm suốt nhiều năm, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trong kiến tạo một đô thị hiện đại, kết nối và bền vững.

Phan Nam

An Ninh Tiền Tệ

