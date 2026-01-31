Chủ tịch Phát Đạt: Lãi suất tăng giúp sàng lọc thị trường bất động sản

Thời gian gần đây, việc một số ngân hàng lớn điều chỉnh lãi suất cho vay mua bất động sản theo hướng tăng cao đã thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường.

Chia sẻ tại buổi livestream gặp gỡ nhà đầu tư chiều 29/01/2026, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) thẳng thắn nhìn nhận, đợt tăng lãi suất vừa qua diễn ra khá đột ngột. Tuy nhiên, theo ông, đây nhiều khả năng chỉ là diễn biến mang tính ngắn hạn trong chu kỳ điều hành vĩ mô.

Vị Chủ tịch Phát Đạt cho biết, từ quý II trở đi, mặt bằng lãi suất có thể sẽ dần “mở ra” theo hướng ổn định hơn. Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp không chủ quan trước biến động lãi suất, nhưng cũng không quá bi quan, bởi thị trường bất động sản vẫn còn dư địa cho những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực.

Theo ông Đạt, với mức lãi suất cao như hiện nay, Phát Đạt vẫn có thể thích nghi và duy trì hoạt động nhờ chiến lược tập trung vào các quỹ đất có vị trí tốt và mức giá hợp lý. Các dự án tại Bình Dương, Đồng Nai hay một số khu vực khác, theo ông, đều hướng tới phục vụ nhu cầu ở thực – yếu tố then chốt giúp dự án đứng vững ngay cả trong giai đoạn thị trường nhiều thách thức.

Cũng theo chia sẻ của Chủ tịch Phát Đạt, ngay từ đầu năm 2026, doanh nghiệp đã xác định rõ hai địa bàn trọng điểm là Đồng Nai và TP.HCM – những khu vực có nhu cầu bất động sản lớn và tương đối ổn định. Ông cho biết, dù lãi suất tăng khiến cả chủ đầu tư lẫn người mua gặp khó trong ngắn hạn, nhưng với những sản phẩm có vị trí tốt, phù hợp túi tiền và đáp ứng nhu cầu thật, Phát Đạt vẫn có thể duy trì đà phát triển.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Tại buổi chia sẻ, ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT cho rằng việc lãi suất nhích lên đã được dự báo từ trước, trong bối cảnh nền kinh tế đang dần ấm trở lại. Nhà sáng lập FIDT nhấn mạnh, lãi suất tăng phản ánh nhu cầu vốn gia tăng và không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực, ngược lại, việc lãi suất tăng sẽ tạo ra quá trình sàng lọc.

Quan điểm này cũng được Chủ tịch Phát Đạt đồng tình. Ông Đạt cho rằng, việc kiểm soát tín dụng và lãi suất tăng sẽ loại bớt những doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm phát triển bất động sản, trong khi các chủ đầu tư uy tín, có kinh nghiệm và nền tảng tài chính tốt sẽ có thêm cơ hội để khẳng định vị thế và phát triển ổn định hơn trong chu kỳ mới của thị trường.

Ông Đạt cũng nhấn mạnh, các dự án khi được lựa chọn tại những vị trí có lợi thế, sẽ đáp ứng đúng nhu cầu thực. Chính vì vậy, dù lãi suất hay giá bán có xu hướng tăng, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn thuận lợi hơn so với các sản phẩm mang tính đầu cơ, phụ thuộc nhiều vào chu kỳ thị trường.