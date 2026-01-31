Năm 2025 của Nam Long: Kỷ lục doanh số 11.800 tỷ, lãi ròng cao nhất 4 năm, đạt 701 tỷ

Năm 2025, doanh thu của Nam Long đạt 5.645 tỷ đồng, tốt thứ 2 trong lịch sử doanh nghiệp. Kết quả này đến từ việc ghi nhận doanh thu từ các dự án như: Akari, Nam Long II Central Lake và Southgate…

Cụ thể, năm 2025, Nam Long đã bàn giao một lượng lớn sản phẩm tại các dự án: Flora Akari (1.037 tỷ đồng), Nam Long II Central Lake (1.388 tỷ đồng), EhomeS Cần Thơ (642 tỷ đồng), Valora Southgate (1.474 tỷ đồng), Ehome Southgat (501 tỷ đồng), Izumi City (259 tỷ đồng).

Hoạt động bán hàng diễn ra sôi động, doanh số cả năm đạt tới 11.800 tỷ đồng, trong đó quý IV/2025 bùng nổ với doanh số 7.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Southgate, Izumi, Nam Long II Central Lake và việc mở bán dự án Elyse Island (Paragon Đại Phước) lần đầu tiên.

Doanh số cụ thể các dự án như sau: Akari City 324 tỷ đồng, EhomeS Cần Thơ 523 tỷ đồng, An Zen Residences Hải Phòng 860 tỷ đồng, Elyse Island 1.038 tỷ đồng, Mizuki Park 1.112 tỷ đồng, Nam Long II Central Lake 1.132 tỷ đồng, Izumi 2.059 tỷ đồng, Southgate 4.807 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng năm 2025 cao gấp đôi so với năm 2024 (5.200 tỷ đồng) và vượt xa kỷ lục doanh số năm 2022 (8.200 tỷ đồng), phản ánh một năm "bùng nổ" của Nam Long.

Gần nhất, cuối 2025, Nam Long đã tiến hành mở bán các dự án thành phần trọng điểm tại các đô thị tích hợp gồm: phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint 355ha), Trellia Cove (Mizuki Park 26ha) và phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City 170ha).

Đầu 2026, Nam Long đón thêm tin vui khi dự án Elyse Island đã có giấy phép bán hàng phase thứ 2 vào ngày 27/1. Trước đó, dự án nhận được giấy phép bán hàng lần đầu vào ngày 4/12.

Với kết quả doanh thu tốt, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt tới 701 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Kết quả này cũng có một phần đóng góp từ việc thoái 15% vốn tại Izumi City cho Tokyu.

Về tài sản, điểm nhấn ấn tượng là quỹ tiền mặt rất lớn, đạt 8.200 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần quy mô nợ ngắn hạn, phản ánh sức khỏe tài chính của Nam Long ở mức tốt.

Về triển vọng 2026, tại sự kiện NLG Day diễn ra cuối 2025 tại TP. HCM, CEO Nam Long - ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, cho biết doanh nghiệp đặt kế hoạch không thấp hơn 2025. Lợi nhuận dự kiến tương đương hoặc cao hơn. Việc duy trì quy mô doanh số bán hàng ở mức hiện tại được xem là nền tảng giúp Nam Long củng cố trước khi mở rộng quỹ đất.

Về kế hoạch triển khai các dự án sẵn có, sau Trellia Cove, Nam Long dự kiến chuyển sang phát triển khu đất CCTM1 và CCTM2 – hai khu đất trung tâm của Mizuki Park. Còn với Akari City, đơn vị dự xây dựng trường học trong năm 2026 để gia tăng tiện ích hỗ trợ cho toàn bộ khu đô thị, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cộng đồng cư dân.

Lãnh đạo Nam Long cho rằng doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 nhờ các dự án có thể tung ra thị trường và tiếp cận tập khách hàng mục tiêu. Các dự án trọng tâm gồm Waterpoint giai đoạn 1, Mizuki Park, Akari City và Nam Long II Central Lake. Song song với đó, doanh nghiệp chuẩn bị giai đoạn mới cho Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn 2 và Izumi Canaria.

Nam Long cũng cho biết sẽ làm việc với các ngân hàng để triển khai gói vay dài hạn 30 năm và sản phẩm lãi suất cố định 3-5 năm cho người mua nhà. Nhờ tiến độ pháp lý cải thiện, số dự án Nam Long triển khai đã tăng từ 5 dự án năm 2023 lên 9 dự án, chủ yếu tại TP.HCM và vùng phụ cận.