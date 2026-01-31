Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Thấp thỏm 'đi - ở'

Đánh giá về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) nhận định, giãn dân nội đô không phải là vấn đề mới mà đã được Hà Nội đặt ra từ lâu. Đây là chủ trương đúng đắn và cấp thiết để mở rộng không gian đô thị, giảm tải áp lực cho vùng lõi di sản.

Tuy nhiên, ông Ánh nhấn mạnh, khi thực hiện di dân với số lượng lớn thì cần phải tính toán rất kỹ lưỡng. Đây là bài toán "an dân" phức tạp, không chỉ đơn thuần là di chuyển chỗ ở mà phải giải quyết đồng bộ các vấn đề việc làm, giáo dục, y tế. Chuyên gia này cho rằng, thành phố cần sớm công bố lộ trình và khu vực di dời cụ thể để người dân nắm rõ, tránh tâm lý hoang mang khi thông tin mới chỉ dừng ở mức định hướng.