Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Thấp thỏm 'đi - ở'
Dù đã có định hướng giảm tải dân số trong Quy hoạch Thủ đô, song lộ trình thực hiện cụ thể đến nay vẫn chưa được công bố. Thực tế này khiến hàng vạn hộ dân tại các khu vực dự kiến di dời thấp thỏm, lo ngại về sự xáo trộn an cư và nguy cơ đứt gãy sinh kế.
- 31-01-2026Năm Bính Ngọ 2026 gia chủ tuổi nào làm nhà dễ phát tài, an cư lâu dài?
- 31-01-2026Chủ nhà chốt lời đúng đỉnh: Ôm 23 tỷ bán chung cư gửi ngân hàng thu lãi 115 triệu mỗi tháng, rồi ở nhà thuê chờ BĐS giảm giá mới mua
- 31-01-2026Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung thông báo đặc biệt
Đánh giá về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) nhận định, giãn dân nội đô không phải là vấn đề mới mà đã được Hà Nội đặt ra từ lâu. Đây là chủ trương đúng đắn và cấp thiết để mở rộng không gian đô thị, giảm tải áp lực cho vùng lõi di sản.
Tuy nhiên, ông Ánh nhấn mạnh, khi thực hiện di dân với số lượng lớn thì cần phải tính toán rất kỹ lưỡng. Đây là bài toán "an dân" phức tạp, không chỉ đơn thuần là di chuyển chỗ ở mà phải giải quyết đồng bộ các vấn đề việc làm, giáo dục, y tế. Chuyên gia này cho rằng, thành phố cần sớm công bố lộ trình và khu vực di dời cụ thể để người dân nắm rõ, tránh tâm lý hoang mang khi thông tin mới chỉ dừng ở mức định hướng.
Tiền Phong