Năm Bính Ngọ 2026 gia chủ tuổi nào làm nhà dễ phát tài, an cư lâu dài?

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, trong quá trình nghiên cứu và thực hành phong thủy xây dựng nhà ở, ông nhận thấy rằng chỉ có hai hạn thực sự cần tránh khi làm nhà là Kim Lâu và Hoang Ốc.

Chia sẻ trên kênh phong thủy Phạm Cương, vị này cho rằng, Tam Tai cũng là một hạn, tuy nhiên đây là hạn liên quan đến sự vất vả, mà việc xây nhà thì vốn dĩ là không vất vả. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, gia chủ có thể chủ động chấp nhận Tam Tai, coi đó là việc “đón trước cái vất vả”, thay vì quá kiêng kỵ mà bỏ lỡ thời điểm xây dựng phù hợp.

Ngược lại, Kim Lâu và Hoang Ốc mới là hai hạn chính yếu cần tránh, bởi đây là những hạn ảnh hưởng trực tiếp đến con người và ngôi nhà sau khi xây dựng.

Kim Lâu – hạn cần đặc biệt lưu ý khi xây nhà

Chuyên gia Phạm Cương lý giải, Kim Lâu theo quan niệm xưa là “ngôi nhà vàng”, vốn chỉ dành cho vua chúa. Người dân thường nếu phạm Kim Lâu mà xây nhà bị coi là bất kính và dễ gặp họa.

Trong phong thủy, tuổi Kim Lâu được hiểu là tuổi không thuận lợi để khởi sự những việc lớn, đặc biệt là xây dựng nhà cửa.

Cách tính Kim Lâu được thực hiện bằng cách lấy tuổi âm lịch của gia chủ chia cho 9, nếu số dư rơi vào 1, 3, 6 hoặc 8 thì phạm Kim Lâu,

Cụ thể: Dư 1: Kim Lâu Thân – hại bản thân. Dư 3: Kim Lâu Thê – hại vợ. Dư 6: Kim Lâu Tử – hại con. Dư 8: Kim Lâu Lục Súc – hại vật nuôi, gia súc.

Ông Phạm Cương lấy ví dụ, gia chủ 37 tuổi âm lịch, chia 9 dư 1 thì phạm Kim Lâu Thân; 42 tuổi chia 9 dư 6 thì phạm Kim Lâu Tử; 44 tuổi chia 9 dư 8 là Kim Lâu Lục Súc. Đặc biệt, những người làm kinh tế liên quan đến chăn nuôi, trang trại cần lưu ý kỹ hạn Kim Lâu Lục Súc.

Hoang Ốc – hạn liên quan trực tiếp đến nhà cửa

Hạn thứ hai được chuyên gia nhấn mạnh là Hoang Ốc, hiểu theo nghĩa là “nhà hoang”. Theo quan niệm phong thủy, nếu xây nhà vào năm phạm Hoang Ốc xấu, ngôi nhà dễ lạnh lẽo, khó ở, gia chủ có thể gặp vấn đề về sức khỏe, tài chính hoặc không hoàn thiện được nhà cửa.

Hoang Ốc được chia thành 6 cung luân phiên, gồm: Nhất Cát – tốt, xây nhà có phúc lộc; Nhị Nghi – tốt, xây nhà giàu sang; Tam Địa Sát – xấu, dễ bệnh tật; Tứ Tấn Tài – tốt, tài lộc tăng tiến; Ngũ Thọ Tử – xấu, dễ chia ly, suy bại; Lục Hoang Ốc – rất xấu, nhà dễ thành nhà hoang.

Trong đó, Nhất Cát, Nhị Nghi và Tứ Tấn Tài là những cung tốt, có thể xây nhà. Các cung còn lại nên tránh.

Cách tính Hoang Ốc được quy ước dựa trên chu kỳ 6 cung, có thể tính bằng cách đếm tuổi trên vòng lặp cố định. Ví dụ, 26 tuổi âm lịch rơi vào cung Nhị Nghi – là cung tốt để làm nhà; nhưng 27 tuổi rơi vào Tam Địa Sát thì không nên xây dựng.

Không nên quá lo ngại Thái Tuế, sao hạn khi xây nhà

Theo chuyên gia Phạm Cương, các yếu tố như Thái Tuế, sao Thái Bạch, La Hầu hay Cửu Trạch xấu chủ yếu thuộc về tử vi và tâm linh cầu cúng, không phải là căn cứ chính để quyết định xây nhà.

Ông cho rằng nhiều khái niệm như Trạch Tử, Trạch Hư không có cơ sở vững chắc, không nên quá tin theo. Việc dâng sao giải hạn mang tính tâm lý nhiều hơn là yếu tố quyết định phong thủy nhà ở.

Từ các tài liệu phong thủy chính thống, chuyên gia Phạm Cương khẳng định:

Khi chọn tuổi xây nhà, chỉ cần đặc biệt tránh hai hạn Kim Lâu và Hoang Ốc, không nên vì quá nhiều tiêu chí chồng chéo mà cuối cùng “10 tuổi không có tuổi nào làm nhà được”.

Danh sách các tuổi đẹp xây nhà năm 2026 (Bính Ngọ)

Theo phân tích dựa trên Kim Lâu và Hoang Ốc, các tuổi hợp để động thổ, xây nhà trong năm 2026 gồm: 1941 (Tân Tỵ), 1948 (Mậu Tý), 1950 (Canh Dần), 1951 (Tân Mão), 1957 (Đinh Dậu), 1959 (Kỷ Hợi), 1960 (Canh Tý), 1966 (Bính Ngọ), 1968 (Mậu Thân), 1969 (Kỷ Dậu), 1975 (Ất Mão), 1978 (Mậu Ngọ), 1984 (Giáp Tý), 1987 (Đinh Mão), 1993 (Quý Dậu), 1996 (Bính Tý), 2002 (Nhâm Ngọ).

Chuyên gia cho biết, với những gia chủ không hợp tuổi trong năm 2026, vấn đề mượn tuổi làm nhà cần được hiểu đúng và thực hiện đúng phép tắc.