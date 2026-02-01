Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án hơn 60.000 tỷ kết nối TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam có diễn biến mới

01-02-2026 - 06:56 AM | Bất động sản

Dự án hơn 60.000 tỷ kết nối TP.HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam có diễn biến mới

Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện tuyến metro kết nối TP.HCM đến sân bay Long Thành dài hơn 41 km.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nghiên cứu, soạn thảo cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung liên quan theo quy định. Tham mưu giải trình, hoàn thiện các nội dung góp ý theo yêu cầu của các bộ, ngành trung ương.

Bên cạnh đó, Tổ công tác được đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương.

Trước đó, vào tháng 12/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Tổng chiều dài tuyến metro phía Đồng Nai khoảng 41,4 km, được chia làm 3 đoạn chính: đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (ga SC) có chiều dài khoảng 6,1 km; đoạn 2 từ ga SC đến nhà ga SA (tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) có chiều dài khoảng 28,2 km; đoạn 3 kết nối vào Sân bay Long Thành dài khoảng 7,1 km.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h (90 km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110 km/h (80 km/h trong hầm).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 60.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025–2029.

Việc triển khai tuyến metro được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành theo hướng nhanh chóng, thuận tiện.


