Lao động tự do được tự kê khai thu nhập để mua nhà ở xã hội

02-02-2026 - 08:16 AM | Bất động sản

Lao động không có hợp đồng làm việc được tự kê khai, cam kết thu nhập khi mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn mới của Bộ Công an

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa có hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho lao động tự do khi tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị nhưng không có hợp đồng lao động, bảng lương hoặc chứng từ chứng minh thu nhập được tự kê khai mức thu nhập và cam kết chịu trách nhiệm về thông tin đã khai.

Công an cấp xã, phường nơi người dân cư trú sẽ xác nhận tình trạng cư trú và nội dung kê khai thu nhập theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư 32/2025 của Bộ Xây dựng.

Lao động tự do được tự kê khai thu nhập để mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Với hướng dẫn mới, lao động tự do sớm tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội

C06 cho biết thời gian qua nhiều lao động tự do gặp khó khăn khi làm hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội do không có giấy tờ chứng minh thu nhập. Trong khi đó, theo Nghị định 261, công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thu nhập cho người dân dựa trên dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, hiện dữ liệu thu nhập của lao động tự do chưa được cập nhật đầy đủ, khiến công an cấp xã thiếu căn cứ xác nhận, dẫn đến nhiều hồ sơ bị kéo dài hoặc không hoàn tất.

Với hướng dẫn mới, trường hợp người dân có giấy tờ thể hiện thu nhập, công an cấp xã sẽ căn cứ các giấy tờ này để xác nhận. Trường hợp không có chứng từ, người dân được áp dụng hình thức tự kê khai và cam kết, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong thủ tục.

Theo C06, đây là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm lao động tự do không bị đứng ngoài chính sách nhà ở xã hội do đặc thù công việc.

Công an các địa phương được yêu cầu chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách.

Về lâu dài, Bộ Công an sẽ phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu thu nhập, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giúp việc xét điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội minh bạch, thuận lợi hơn.

Theo G.Nam

Người lao động

