Hé lộ vị trí xây dựng sân bay thứ 2 của Hà Nội: Rộng 1.500ha, vốn 150.000 tỷ, chỉ xếp sau sân bay Long Thành và Gia Bình

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị mang tầm quy hoạch 100 năm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực hạ tầng và giải quyết các điểm nghẽn giao thông trong tương lai.

Trong khuôn khổ chiến lược này, thành phố không chỉ mở rộng mạng lưới đường bộ, đường sắt hay đô thị mới mà còn chuẩn bị cho việc hình thành một hệ thống sân bay phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khu vực thủ đô.

Theo định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2036 – 2045 sẽ đầu tư xây dựng sân bay thứ 2 rộng 1.500 ha với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng, nhằm chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm cũng được cải tạo, nâng cấp với tổng vốn lần lượt khoảng 36.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố nghiên cứu đưa các sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc vào khai thác lưỡng dụng, dự trữ quỹ đất tại khu vực phía Nam (Ứng Hòa) để xây dựng sân bay thứ 2 vùng Thủ đô.

Sân bay Địa điểm Diện tích (ha) Long Thành Đồng Nai 5.000 Gia Bình Bắc Ninh 1.960 Sân bay thứ 2 Hà Nội Phía Nam Hà Nội (dự kiến Ứng Hòa) 1.500 Nội Bài Hà Nội 1.500 Tân Sơn Nhất TP.HCM 1.500

Với diện tích khoảng 1.500 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 150.000 tỷ đồng, sân bay thứ 2 của Hà Nội có quy mô tương đương với sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất theo định hướng và quy hoạch hiện nay.

Cụ thể, sân bay Nội Bài được quy hoạch mở rộng diện tích lên khoảng 1.500 ha đến năm 2050, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất cũng có quy mô sử dụng đất khoảng 1.500 ha. So với các dự án sân bay lớn khác, sân bay thứ 2 Hà Nội nhỏ hơn sân bay Long Thành – có diện tích khoảng 5.000 ha – và nhỏ hơn sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với quy mô khoảng 1.960 ha.

Xét về diện tích, sân bay thứ 2 của Hà Nội được xếp sau Long Thành và Gia Bình, đồng thời ở cùng nhóm quy mô với Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong hệ thống các sân bay lớn của Việt Nam hiện nay và trong quy hoạch dài hạn.