Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin

Theo quy định mới từ Luật Nhà ở 2023 (được sửa đổi bởi Luật Dân số), danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đã được nới rộng đáng kể. Bên cạnh các nhóm truyền thống, chính sách mới tập trung vào việc bao phủ đồng thời cả khu vực đô thị và nông thôn, đặc biệt là những vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất là việc bổ sung nhóm đối tượng thứ 11: Người có từ hai con đẻ trở lên. Đây là lần đầu tiên yếu tố quy mô gia đình được đưa vào làm điều kiện pháp lý để tiếp cận nhà ở xã hội. Sự điều chỉnh này phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc giải quyết bài toán mức sinh thấp tại các đô thị lớn, nơi áp lực chi phí nhà ở đang là rào cản chính đối với các gia đình trẻ.

Dưới đây là 11 đối tượng được mua nhà ở xã hội từ ngày 1/7/2026.

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

3. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

4. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2023, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở 2023.

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

8. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác được mua nhà ở xã hội nếu chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

9. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

10. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

11. Người có từ 2 con đẻ trở lên.