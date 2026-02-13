Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy lớn tại nhà hàng, nam nhân viên trẻ tuổi mắc kẹt tử vong

13-02-2026 - 15:35 PM | Bất động sản

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại nhà hàng khiến 1 nhân viên trẻ tuổi mắc kẹt bên trong tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 5 giờ ngày 13-2, tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Cháy lớn tại nhà hàng, nam nhân viên trẻ tuổi mắc kẹt tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 người tử vong. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và 3 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc đến hiện trường dập lửa.

Đến 5 giờ 27 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người mắc kẹt bên trong, đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh V.T.K. (sinh năm 2009, quê ở thôn Hồng Thái, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), là người làm thuê tại nhà hàng này.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

