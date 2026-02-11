Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy lớn tại cụm công nghiệp ở Ninh Bình, cột khói bốc cao hàng chục mét

11-02-2026 - 14:15 PM | Bất động sản

Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát từ một nhà xưởng ở cụm công nghiệp Lê Hồ (Ninh Bình) khiến cột khói bốc cao hàng chục mét

Ngày 11-2, tin từ UBND phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa nhanh chóng xử lý, dập tắt đám cháy lớn tại một nhà xưởng trong cụm công nghiệp Lê Hồ.

Cháy lớn tại cụm công nghiệp ở Ninh Bình, cột khói bốc cao hàng chục mét- Ảnh 1.

Cháy lớn bao trùm một khu nhà xưởng tại nhà máy sản xuất tôn ở Ninh Bình. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng của một nhà máy sản xuất tôn. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan rộng, bao trùm nhà xưởng, khói đen bốc lên ngùn ngụt cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy.

Cháy lớn tại cụm công nghiệp ở Ninh Bình, cột khói bốc cao hàng chục mét- Ảnh 2.

Đám cháy tạo ra cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: MXH

Đến khoảng 9 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đại diện UBND phường Lê Hồ, khu vực xảy ra hỏa hoạn là nhà xưởng rộng khoảng 600 m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp gây ra hỏa hoạn.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

